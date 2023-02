Le froid va de nouveau s’abattre sur la Belgique la semaine prochaine: Luc Trullemans annonce jusqu’à -10ºC, voici ses prévisions météo

Le vent orienté à l’ouest soufflera avec des pointes de 40 à 50 km/h et continuera à nous amener un air océanique doux où les températures avoisineront 9 ou 10º à la mer et en régions de plaine et entre 4 et 8º sur le relief ardennais.

La journée de ce vendredi commencera sous un ciel changeant avec un peu de soleil sur les Flandres mais très gris ailleurs et même encore de petites pluies ou bruine au surtout dans les régions situées au sud du sillon Sambre et Meuse.

Un anticyclone qui sera centré sur la Bretagne et l’ouest de la Manche, développera une extension vers l’Allemagne et la Scandinavie, ce qui nous maintiendra encore dans une atmosphère humide avec toutefois quelques apparitions du côté du littoral mais encore un peu de bruine sur le nord du pays. La douceur restera de mise avec même 11º sur le Hainaut occidental, 8 à 10º ailleurs sauf en Ardenne où il ne fera que 5 ou 6º sur les hauts plateaux.

Un front froid accompagné de pluie traversera le pays dans le courant de la nuit suivante avec des minimales baissant entre 3º dans les Hautes Fagnes et 7º en plaine et à la mer où le vent du nord se renforcera quelque peu avec des pointes de 50 à 60 km/h.

Dimanche

Les précipitations du front froid traîneront encore une partie de la journée sur l’est du pays en y donnant même quelques petites chutes de neige fondante au-dessus de 500 mètres.

Dans les autres régions le ciel sera plus variable avec des éclaircies devenant de plus en plus belles à partir du nord du pays.

Il fera plus frais avec des maximales ne dépassant plus 8º sur l’ouest, 6 ou 7º sur le centre du pays et variant entre 1 et 5º en région ardennaise.

Le vent du nord à nord-ouest sera désagréable avec des pointes entre 45 et 65 km/h.

Les précipitations dans l’est persisteront encore en soirée et une partie de la nuit suivante et pourront même s’étendre un peu plus vers les régions à l’est de Bruxelles.

Des chutes de neige fondante seront observées au-dessus de 400m et de la neige au-dessus de 600m en Ardenne où une fine couche de neige de 1 à 5cm sera probable en fin de nuit.

Lundi

Le centre anticyclonique commencera à glisser vers le sud-est de l’Angleterre et le sud de la Mer du nord faisant tourner chez nous le courant au nord-est avec un apport d’air plus sec favorisant le développement d’éclaircies surtout dans l’est et sur le sud du pays.

Maximales de l’après-midi entre 5 et 7º mais de 4 à 0º sur le relief ardennais où devrait encore persister quelques petits centimètres de neige sur les plus hauts plateaux.

De mardi à jeudi

Les zones anticycloniques resteront dans nos parages avec le centre principal qui ira s’installer sur l’est de l’Europe.

Ces conditions seront favorables à un temps calme et sec avec toutefois des formations de stratus ou de brouillards dans le courant de la nuit et le matin mais également à des journées ensoleillées.

Les températures baisseront la nuit et le matin entre 0 et -2º au littoral, entre -2 et -5º dans l’intérieur du pays et entre -5 et -10º en Ardenne.

Par contre l’après-midi nous airons quasi partout des températures positives avec 1 à 3º sur les hauteurs de l’est et 3 à 6º ailleurs.

Evolution probable pour la fin de semaine et le début du week-end suivant :

Persistance des conditions sèches et assez ensoleillées mais avec des nuits moins froides et des maximales remontant entre 3et 8º.