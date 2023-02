Auto: Mercedes triomphe aux 12 Heures de Bathurst, WRT au pied du podium

Deuxième victoire consécutive pour Mercedes aux 12 Heures de Bathurst, la classique australienne de l’Intercontinental GT Challenge disputée la nuit dernière sur le fabuleux tracé du « Mont Panorama », dans les Blue Mountains (banlieue de Sydney). Jules Gounon, qui a franchi la ligne à l’issue d’un sprint endiablé devant la Porsche de Campbell-Jaminet-Preining (à 0,926 millièmes de seconde !) et la Mercedes des polemen Engel-Marciello-Grenier (à 1,417 sec.), a même fait encore plus fort en signant son troisième succès de rang en compagnie de l’Australien Kenny Habul et de l’Allemand Luca Stolz : en 2020 (l’édition 2021 avait été annulée pour cause de pandémie), le Français s’était déjà imposé sur une Bentley alors partagée avec le Sud-Africain Jordan Pepper, et notre compatriote Maxime Soulet.

Rossi ravi !

Côté belge encore, l’écurie WRT qui s’engageait pour la première fois sous la bannière officielle de BMW (le double podium – 1er et 3e – conquis il y a trois semaines aux 24 Heures de Dubaï l’avait été à titre privé) a classé ses deux M4 GT3 dans le top 6. La voiture 32 emmenée par Dries Vanthoor et Charles Weerts (accompagnés du Sud-Africain Sheldon van der Linde) a échoué au pied du podium, à 44 secondes des vainqueurs, tandis que la « 46 » de Valentino Rossi – solidement épaulé par Maxime Martin et Augusto Farfus, a terminé à une encourageante 6e place, à un tour des vainqueurs.

Tout au long du week-end, Valentino Rossi a ravi les Australiens par sa bonne humeur et sa disponibilité. L’ancien nonuple champion du monde de moto, qui découvrait le toboggan de Bathurst, se montrait ravi de l’expérience, après avoir notamment avoué lors des essais que « ce circuit fait peur, mais c’est un véritable bonheur de l’avoir enfin découvert après avoir passé des heures à le parcourir sur des consoles de jeu. »

Abandon pour Vervisch

Ancien équipier de Valentino Rossi, et dernier Belge engagé à Bathurst, Fred Vervisch (sur une Audi R8 partagée avec les Australiens Golding et Schumacher) a dû renoncer alors qu’il jouait le podium en Pro-Am : casse moteur à moins de trois heures de l’arrivée.

Les concurrents de l’Intercontinental GT Challenge, que l’on retrouvera aux 24 Heures de Francorchamps le premier week-end de juillet, se rendront dans 3 semaines à Kyalami (Afrique du Sud).