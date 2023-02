Du jamais vu dans l’histoire du football: c’est une première avec la VAR…(vidéo)

L’Atlético Madrid a partagé l’enjeu, 1-1, samedi soir contre Getafe dans sa rencontre de la 20e journée de championnat d’Espagne. Mais le buteur du soir côté Madrilène, Angel Correa, a connu une soirée très particulière et ce à cause de la VAR. L’assistance vidéo est au centre de plusieurs polémiques mais cette phase qui s’est déroulée entre les Colchoneros et Getafe a déjà fait beaucoup parler.

À la 60ème, Correa ouvre le score pour les locaux après avoir suivi une frappe repoussée par le gardien adverse. Dans un premier temps, Antonio Mateu Lahoz annule ce but pour hors-jeu et Diego Simeone décide de faire un changement. Yannick Carrasco remplace alors Angel Correa, buteur malheureux. Sauf que quelques instants après le changement, la VAR accorde finalement le but de Correa, qui a pu célébrer… depuis le banc.

L’Atlético est loin du Barça (50 points) et du Real (45 points) au sommet du classement de la Liga. Les Rojiblancos sont 4e avec 35 points, derrière la Sociedad (39 points). Getafe prend un bon point dans son combat pour le maintien et pointe à la 19e place avec 18 points, à 2 unités de Valladolid, 17e, qui est le premier club hors de la zone rouge.