Coupe Davis: Zizou Bergs s’incline lors du match décisif, la Belgique éliminée par la Corée du Sud (vidéo)

Battue par la Corée du Sud 3 victoires à 2, la Belgique n’a pas réussi à se qualifier pour la phase de groupes de la Coupe Davis de tennis dimanche à Séoul.

La dernière rencontre, décisive, a vu Zizou Bergs (ATP 155) s’incliner en deux sets face à Seong Chang Hong (ATP 237) 6-3, 7-6 (7/4) en 1h58.

Le jeune Limbourgeois, 23 ans, a été malmené dans le premier set 6-3 avant de réagir alors qu’il était mené 3-1 dans la seconde manche. Sauvant 3 balles de break qui aurait permis au Sud-Coréen de prendre le large à 4-1, Zizou Bergs est parvenu à recoller pour aller chercher un jeu décisif. Dans ce tie-break, le Belge a été mené 5 points à zéro avant de revenir à 5-4. Seong Chang Hong, 25 ans, a gardé son sang-froid pour clôturer la partie à 7/4.

Cette rencontre de qualifications s’est jouée sur ce dernier match. Après deux succès belges conquis la veille par Zizou Bergs et David Goffin, les Sud-Coréens avaient rétabli l’égalité dimanche grâce d’abord à une victoire dans le double. Jisung Nam (ATP 152 en double) et Minkyu Song (ATP 147) ont battu Sander Gillé (ATP 55 en double) et Joran Vliegen (ATP 53) 7-6 (7/3), 7-6 (7/5) au bout de deux heures d’un match épique.

Dans la foulée, David Goffin, 41e mondial, s’est incliné en trois sets - 3-6, 6-1, 6-3 - face à Soonwoo Kwon (ATP 61) dans le duel des numéros 1.

Samedi, Zizou Bergs avait pris la mesure de Soonwoo Kwon 1-6, 6-4, 7-6 (8/6) alors que le Liégeois s’était imposé face à Seong Chan Hong 6-4, 6-2

La Belgique est éliminée et la Corée du Sud qualifiée pour la phase de groupes du 12 au 17 septembre dans quatre villes encore à déterminer. Les Belges devront à présent jouer les barrages pour le Groupe mondial les 16 et 17 septembre prochain.

Il y a dix jours, Johan Van Herck a annoncé que cette année 2023 sera sa dernière comme capitaine de la Coupe Davis et de Billie Jean Cup. Avec les dames, les Belges doivent se rendre au Canada les 14 et 15 avril en qualification pour la phase finale.