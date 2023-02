Après la «Star Academy», un autre télé-crochet culte des années 2000 pourrait bientôt revenir sur nos écrans

Le retour réussi de la « Star Academy » fait des envieux. La télé-réalité des années 2000 inspire à nouveau les sociétés de production. La preuve avec l’hypothétique come-back de « Secret Story », dont on parle depuis des années et qui semble petit à petit se confirmer depuis le mystérieux message de la Voix, posté sur le compte Twitter officiel de l’émission (« Ici la Voix, à tous les internautes : méfiez-vous des apparences. C’est tout pour le moment ! »). Pour l’heure, aucune chaîne n’a confirmé ce retour, même si des rumeurs (dont celles de « Touche pas à mon poste ! ») annoncent une diffusion sur la plateforme Prime Video. Le service de streaming d’Amazon serait d’ailleurs sur le point de lancer la production d’une autre télé-réalité créée il y a 22 ans. Il s’agit plus précisément d’un télé-crochet qui a révélé de nombreux talents, comme M. Pokora, Chimène Badi, Sheryfa Luna ou le groupe L5. Vous avez deviné ?

Pour rappel, « Popstars » est une émission de la chaîne française M6 qui visait à dénicher des talents pour former un groupe de musique. On suivait alors leurs auditions, leurs premiers enregistrements en studio, leur début de carrière, etc. Petite exception pour saison 4, qui avait révélé une chanteuse solo (Sheryfa Luna). À aucun moment, le public n’intervenait dans la décision du jury composé de chanteurs, de producteurs, d’auteurs-compositeurs ou de danseurs. On se souvient notamment des chorégraphes Mia Frye et Bruno Vandelli, du producteur Valéry Zeitoun, du coach vocal Richard Cross ou de la chanteuse Ophélie Winter. Si quatre saisons avaient été diffusées sur M6 entre 2001 et 2007, une cinquième avait vu le jour en 2013 sur C8, avec Alexia Laroche-Joubert, La Fouine et Philippe Gandilhon dans le jury. Un retour qui s’était soldé par un échec cuisant.