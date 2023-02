N1 - Les Francs Borains reviennent dans le coup après leur succès tranquille à Gand: «Nous franchissons des paliers intéressants» (+ notes des joueurs)

La Gantoise B 0 Francs Borains 3 Les buts : 2e Chevalier/pen., 6e Chaabi, 21e Chevalier. Gand B : Fortin, Munezero, Lagae, Agbor, De Ridder, Van Den Bergh, Van Hauter, Van den Borre (71e Turay), Parmentier, Niangbo (55e Pauwels), Igbokwe. RFB : Saussez, Mpati, Deschryver (28e Donnez), Mohamed, Lauwrensens, Itrak (55e Arib), Diallo, Tainmont, Chaabi (68e M. Laurent), Lavie, Chevalier. Cartes jaunes : Agbor, Munezero, Mpati, Itrak. Arbitre : M. Calluy.

Clair, net, sans bavure. Conquérant, sûr de lui, le RFB n’a jamais laissé le doute s’installer à Oostaker, face à une très jeune – et déforcée – équipe bis de La Gantoise qui lui avait pourtant créé tant de soucis au match aller (0-0). « Nous connaissions les qualités de notre adversaire, assurément la meilleure des formations U23 de la série », lance Arnauld Mercier, l’entraîneur boussutois. « Nous risquions d’être en difficulté si nous n’affichions pas plus d’envie, plus d’agressivité qu’elle. Au niveau de l’état d’esprit collectif, en début de rencontre, nous avons juste été exceptionnels ».

Le RFB a brisé les espoirs des Gantois en vingt minutes, grâce à un « press » incessant, avant de gérer tranquillement la suite des événements. En fait, ce fut presque trop facile… « Certes, nous aurions pu mieux gérer certaines situations, en faisant travailler cette équipe sur la largeur, d’un côté à l’autre du terrain, et en jouant un peu moins dans la verticalité mais nous n’avons absolument rien concédé ».

Contre Dessel samedi

Invaincus en 2023, les Verts semblent franchir un cap et monter en puissance au bon moment car ils reviennent sacrément dans le coup même si leur classement est toujours tributaire de leurs deux matches de retard, à Boom et Tirlemont. « Inutile de tirer des plans sur la comète. Nous passons des paliers et sommes actuellement dans ce que nous voulons être. De par les qualités présentes dans ce groupe, nous devons être exigeants avec lui », poursuit l’entraîneur. « Je vois des garçons heureux de se retrouver à l’entraînement, de jouer ensemble. La mentalité est irréprochable depuis quelques semaines, à l’image de Chevalier et Tainmont, nos deux papys qui n’en sont pas du tout et qui ont apporté leur fighting spirit et abattu un boulot monstrueux ».

Lors de la réception de Dessel, le RFB devra faire sans Deschryver, touché derrière la cuisse, et Itrak, suspendu, mais le mercato hivernal a été pensé en ce sens. « Arib montre d’excellentes choses en semaine et a obtenu du temps de jeu ce samedi. Les places sont chères et cela augmente le niveau général du noyau ». La remontada est en cours…