Cinq mois après la levée du filtre de circulation, il n’y a toujours pas de plan mobilité pour le Maritime à Molenbeek

Souvenez-vous. Début août 2022 un filtre de circulation avait été mis en place au croisement des rues Vanderstichelen et Vandenboogaerde dans le quartier Maritime à Molenbeek. Le but était de couper le trafic de transit important dans ce quartier. Le projet avait été porté par l’association Filter Café Filtré. « C’est un quartier très densément peuplé avec peu d’espace. Il y a aussi beaucoup de trafic de transit pour éviter les grands axes. C’est dangereux. On a donc demandé à la commune d’installer un filtre au croisement de ces deux rues en diagonale. De ce fait, les rues restaient accessibles pour les riverains mais cela n’était plus intéressant pour le trafic de passage », expliquait, à l’époque, Annekatrien Verdickt, porteuse du projet.