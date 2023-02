Pep Guardiola tacle Chelsea et son mercato très dépensier: «Nous savons ce que nous faisons, nous»

Avec 300 millions d’euros dépensés cet été et la même somme cet hiver, en battant au passage le record du plus gros transfert en Premier League (121 M EUR déboursés) pour le champion du monde argentin Enzo Fernandez, les nouveaux propriétaires de Chelsea, emmenés par l’Américain Todd Boehly, ont certainement dépassé ses attentes. Et du côté de Manchester City, réputé pour dépenser allégrement, quelques voix se font entendre.

En conférence de presse d’avant-match (contre Tottenham), Pep Guardiola a dû répondre à une question concernant les dépenses folles des Blues lors de ce mois de janvier. « Si c’était Manchester City ? Je sais ce qui arriverait. Ce que je dis, c’est que nous sommes dans les 5-6 derniers de la Premier League en termes de dépenses nettes et nous avons remporté 11 trophées, 4 Premier League en cinq ans. Ce que Chelsea a fait ne me regarde pas. Nous savons ce que nous faisons, nous. Maintenant, le marché est dingue. Ce qu’ils font n’est pas mon affaire. Il y a des règlements », a confié le coach des Citizens.