Un spin-off? Une saison 6 sans Tomer Sisley? La série «Balthazar» n’aurait pas dit son dernier mot!

C’était l’une des séries françaises qui fonctionnait le mieux à la télévision, dépassant toujours la barre des 5 millions de téléspectateurs sur TF1. Malheureusement, « Balthazar » tire sa révérence, après 5 ans de bons et loyaux services. Jeudi 2 février, les fans ont dû dire adieu à Tomer Sisley qui campait l’épatant médecin légiste, d’abord aux côtés d’Hélène de Fougerolles (dans les trois premières saisons), puis de Constance Labbé (dans les deux dernières salves).

C’est Tomer Sisley en personne qui a précipité cet arrêt, par peur de « faire la saison de trop », comme il l’a déclaré au journal 20 Minutes. La créatrice de la série Clothilde Jamin a respecté sa décision. « Tomer, qui a toujours été extrêmement impliqué, a estimé que c’était le bon moment. Et je ne sais pas pourquoi, mais je trouve qu’un nombre impair est un bon nombre », a-t-elle confié dans les colonnes de TVMag. La scénariste a tout de même exprimé une légère frustration. Et pour la combler, elle serait peut-être prête à poursuivre le feuilleton d’une manière originale, sous forme de spin-off (série dérivée) : « On se pose forcément la question quand on a un concept aussi fort, dans un univers aussi riche que celui de la médecine légale. » Avant de tempérer : « Nous n’avons pas envie non plus d’abîmer cette série qui nous est chère. » Reste à voir quelle serait l’intrigue de ce spin-off et quels personnages mettrait-il en avant, s’il venait à se concrétiser.