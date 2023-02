L’hôtel Wiltcher’s propose une Saint-Valentin cinq étoiles aux amoureux

L’hôtel Wiltcher’s met les petits plats dans les grands à l’occasion de la Saint-Valentin. Pour l’occasion, l’hôtel 5 étoiles propose un Iconic Romance Package. Ce forfait comprend un accueil des plus personnalisés avec dîner 3 services aux chandelles servi au Loui Restaurant by Kevin Lejeune et le logement en chambre romantique décorée de bouquets et pétales de roses ainsi qu’un coffret de chocolat offert. Le petit-déjeuner continental au champagne sera servi en chambre et vous pourrez profiter d’un late check-out pour encore plus de plaisir.

Cette année plus que jamais, la Saint-Valentin sera ainsi l’occasion, pour les résidents de l’Hôtel comme pour les clients extérieurs, de venir au Wiltcher’s pour déguster un cocktail, dont le Generous Love Cocktail réalisé pour l’occasion par les mixologistes du Loui Cocktail Bar ; prendre un repas ou un brunch au Café Wiltcher’s ou s’offrir un moment de détente à l’Aspria