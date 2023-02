Méconnaissable, l’acteur Clément Rémiens dévoile son nouveau look, sa nouvelle vie loin d’«Ici tout commence»… et une terrible nouvelle (photo) On ne l’avait plus vu depuis un an. Après son départ de la série « Ici tout commence » en janvier 2022, l’interprète de Maxime Delcourt sort enfin du silence. FRANCOIS ROELANTS / TF1

Par M.R.

27 janvier 2022. Une figure emblématique du feuilleton quotidien « Ici tout commence » décide de tout plaquer. Révélé d’abord dans « Demain nous appartient » de 2017 à 2020, Clément Rémiens était ensuite devenu le protagoniste de la série dérivée « Ici tout commence », dans laquelle il campait toujours le personnage de Maxime Delcourt, le fils de Chloé (Ingrid Chauvin) et Alex (Alexandre Brasseur). Un rôle qu’il aura tenu pendant plus de quatre ans. De quoi lasser le jeune homme, rêvant d’horizons différents. L’acteur décidait alors de suivre son coeur, il y a un an, en quittant la fiction quotidienne, pour se recentrer sur lui-même. de videos Le deuil de son papy En un an, il s’en est passé des choses. À commencer par une nouvelle pas très rejouissante. Vous vous souvenez peut-être du grand-père de Clément, papy Georges, que le comédien aimait mettre en avant sur les réseaux sociaux. On l’avait également aperçu à la télé en 2018, sur le plateau de « Danse avec les stars », émission qu’avait remportée l’acteur. En août dernier, après n’avoir rien posté durant six mois, Clément Rémiens avait partagé sur Instagram deux vidéos souvenirs avec son papy. De quoi susciter l’inquiétude de ses abonnés. Malheureusement, six mois plus tard, le jeune homme de 25 ans a confirmé au journal Le Parisien le décès de son grand-père. « Il est décédé le même jour que mon dernier tournage sur ‘Demain nous appartient’ », a-t-il révélé. « Avant de partir, il m’avait dit de m’occuper de moi avant tout. » Et c’est ce que Clément a fait…

Lire aussi Coup dur pour les fans de «Ici tout commence»: un acteur emblématique sur le départ, il évoque un projet «top secret» aux USA! Basketteur aux cheveux longs Dans un entretien pour Le Parisien, Clément a levé le voile sur sa nouvelle vie. Après son départ des plateaux de tournage, le comédien a « passé six mois en Asie, seul, sans téléphone, ni rien ». Ensuite, il est revenu chez lui, dans le nord de France, pour reprendre son sport favori, le basket. « Pendant cette année sabbatique, je me suis beaucoup interrogé sur moi-même. Cette envie de basket était très présente. Et je ne voulais pas avoir de regrets, alors j’ai foncé. J’ai 25 ans et c’est un peu tard pour une vraie carrière sportive. D’un autre côté, c’était le bon moment pour me lancer. Et si je ne le faisais pas maintenant, je l’aurais regretté plus tard. » Son objectif à présent serait de se perfectionner dans l’espoir de devenir semi-professionnel. Il fait partie du BCM, le club de basket de Gravelines-Dunkerque.