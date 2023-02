Nouvelle expo au Musée de la Photo de Charleroi: Stéphan Gladieu plonge les visiteurs dans l’atmosphère quelque peu irréelle de la Corée du Nord

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le Musée de la Photographie a vu grand, très grand, en ouvrant deux salles complètes à Stéphan Gladieu et à son expo : « Corée du Nord ». Ainsi, les visiteurs ne pourront qu'être interpellés par ces attitudes posées et frontales des individus qui semblent les regarder droit dans les yeux. Le grand format des photos renforce cette impression. Avec leur consentement, des centaines d'hommes et de femmes de Corée du Nord ont été pris en photo à leur domicile, sur leur lieu de travail et de loisirs, devant des monuments, dans des espaces publics, etc.