David Goffin regrette l’élimination de la Belgique en Coupe Davis: «On a juste été mauvais»

David Goffin (était, lui aussi, très déçu de la défaite de la Belgique 3 à 2 face à la Corée du Sud dimanche à Séoul dans une rencontre qualificative pour la phase de groupes de la Coupe Davis. Facile vainqueur la veille du N.2 coréen Seong Chan Hong (ATP 237), le Liégeois, 32 ans, 41e mondial, n’a en revanche pas pu confirmer dans le duel contre Soonwoo Kwon (ATP 61), le N.1 sud-coréen. Il s’est incliné 3-6, 6-1, 6-3 pour permettre aux Asiatiques d’égaliser à 2-2 et de relancer complètement les débats, avant l’issue que l’on connaît.

« Il est clair qu’aujourd’hui, cela a été une journée très dure pour tout le monde », a expliqué David Goffin dans un extrait sonore transmis par la fédération belge de tennis. « C’était bien parti hier (samedi), mais il fallait encore aller chercher un point. On a juste été mauvais, je pense. On a tous été mauvais. Nous avons eu des occasions dans tous les matches. On aurait pu gagner les cinq matches. Mais finalement, nous n’en avons remporté que deux. Cela se joue à pas grand-chose dans le double. Pour ma part, je mène d’un set et puis je commence mal le deuxième. Lui a ensuite très bien joué, je dois le reconnaître, pour finir. Et Zizou a eu beaucoup d’occasions aussi, mais il n’a pas su jouer comme il le fallait tactiquement pour gagner ce cinquième match. Ce n’est jamais évident dans ce genre de situation. C’est une défaite qui fait mal, qui plus est vu la manière dont nous avions entamé cette rencontre. Perdre trois matches en une journée, cela fait mal. Voilà, ce sera une expérience supplémentaire. C’est dommage. J’espère que l’on va se servir de cette défaite pour rebondir, à la fois en Coupe Davis et dans notre carrière personnelle ».