Choc de N1 Olympic - RAAL | Faye exclu pour une bousculade... avec un fan carolo: «Le supporter m’a marché sur la main»

Ce samedi soir, les Louviérois ont quitté un à un le vestiaire de la Neuville la tête basse et le visage fermé, traînant leur sac comme un boulet. Leur belle deuxième mi-temps n’avait pu effacer une entame de match complètement ratée. « On est vraiment déçu de notre première mi-temps. On s’est réveillé tard et on ne pouvait pas se le permettre dans un derby. Il fallait être là dans les duels dès le début. Ce n’était pas un match où on devait chercher à faire le beau jeu, d’autant que le terrain était difficile. Il fallait gagner les deuxièmes ballons. L’entraîneur nous l’a rappelé à la pause, mais il n’avait même pas besoin de nous le dire. On s’est quand même bien réveillé en seconde période et le gardien carolo a sorti au moins trois gros arrêts. Il y avait moyen de ramener au moins un point », relevait Wagane Faye. « On va apprendre de ce match et continuer à se battre. Il reste 16 matches et il y a encore moyen de faire quelque chose. »

« Tu es un être humain »

Sur la pelouse, les échanges entre les 22 acteurs sont restés plus ou moins corrects (voir ci-dessus) avant les incidents de la fin de rencontre. L’ancien Sérésien, lui, n’a rien vu. Cela faisait en effet quelques minutes qu’il avait dû regagner les vestiaires, exclu pour une altercation avec un supporter carolo. « Il restait deux minutes et on pressait pour revenir au score, car on sentait qu’il y avait encore moyen de prendre quelque chose. Je suis sorti du terrain pour aller chercher la balle. Un supporter a repoussé une première puis une seconde fois le ballon. Et il m’a même marché sur les doigts quand j’ai voulu me saisir du cuir », expliquait le défenseur louviérois en montrant le dos de sa main contusionné. « Je l’ai juste repoussé et j’ai pris la carte rouge. Tu es un être humain. Un moment donné tu pètes un câble. Je me suis excusé auprès de lui, mais il a continué à m’insulter », assurait le défenseur louviérois. « C’est dommage, car ça s’est bien passé entre les joueurs sur le terrain. Mais des fois, tu ne comprends pas les supporters… »