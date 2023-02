Le 1er janvier 2023, après approbation des communes, le CHU Ambroise Paré et le Pôle Hospitalier Jolimont ont officiellement acté leur fusion qui sera effective au 1er juillet. Ce rapprochement fait suite à la réforme du paysage hospitalier dont l’objectif est de permettre aux générations futures de continuer à̀ bénéficier de soins de santé de qualité et abordables, via la collaboration clinique entre hôpitaux au sein de réseaux. Le CHU Ambroise Paré et le Pôle Hospitalier Jolimont (ainsi que le CHU Tivoli mais de façon moins intégrée), constituent désormais le réseau hospitalier Helora depuis juin 2021. Établi sur 7 sites dans les provinces du Hainaut et du Brabant Wallon, il est le premier et le plus grand réseau hospitalier intégré de Wallonie.

Stéphan Mercier et Chantal Bouchez, récemment nommés à la tête d’Helora en tant que directeur général et directrice générale adjointe évoquent avec nous les détails d’un énorme projet d’hôpital à Jemappes ô combien important pour l’avenir des soins de santé.