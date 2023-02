«Le sexe était passionné», «Ça n’a duré que cinq minutes», «Je me souviens de ses sous-vêtements»: la femme qui a dépucelé le prince Harry balance tout! Aujourd’hui âgée de 40 ans, Sasha Walpole dit mener « une vie tranquille ». Elle ne pensait pas un instant que cette histoire allait être dévoilée au grand public. Isopix

Par M.R.

Parmi les passages choc du « Suppléant », l’autobiographie du prince Harry sortie ce début d’année, il y a ces révélations étonnantes au sujet de la vie sexuelle du duc de Sussex et plus particulièrement, de sa « première fois » avec une femme. Le nom de l’intéressée ? Sasha Walpole. C’est en tout cas ce que révéle le tabloïd The Sun dans son dernier numéro, où l’on retrouve une interview exclusive de cette fameuse Sasha.

de videos

Pour rappel, dans ses mémoires, Harry raconte avoir perdu sa virginité avec « une femme plus âgée qui aimait monter à cheval ». La relation sexuelle aurait eu lieu en juillet 2001, lors d’une soirée, à l’extérieur d’un bar. « C’était assez humiliant. Elle m’a monté comme un étalon et m’a giflé le derrière », se souvient le fils de Diana dans son livre.

Aujourd’hui, Sasha a 40 ans, est mère de deux enfants et conductrice de pelleteuse. Autant dire qu’elle mène une vie bien loin des caméras et n’a plus aucune relation avec Harry. Lequel ne l’a évidemment pas contactée pour l’informer du contenu de son bouquin. « Personne ne m’a prévenue. Harry ou son équipe aurait dû me le dire. Je mène une vie tranquille, je n’ai pas demandé ça. J’ai gardé le secret pendant 21 ans », a confié Sasha, qui en veut cruellement à son ex-amant.

Lire aussi «Il était par terre, en train de se baver dessus»: un ancien soldat raconte l’état «lamentable» du prince Harry, après une soirée de beuverie!

« Nous étions assez ivres »

Malgré sa gêne, Sasha a tenu à clarifier certaines choses sans aucun filtre et recontextualiser la scène que décrit le mari de Meghan Markle dans ses mémoires. Attention, détails croustillants !

Tout d’abord, comment Harry et Sasha se sont-ils rencontrés ? Sasha s’occupait des chevaux de Highgrove, la résidence de campagne du roi Charles. Les deux ados se croisaient régulièrement lors de matchs de polo. « Pour moi, il n’était pas le prince Harry. C’était Harry, un ami avec qui les choses avaient un peu dérapé », explique-t-elle. Le prince était donc invité à la soirée d’anniversaire de Sasha, qui se déroulait dans un restaurant de Norton, au sud de l’Angleterre. La jeune femme fêtait ses 19 ans. Harry, lui, en avait 16. Du moins, c’est ce qu’affirme Sasha. Dans son livre, Harry dit qu’il en avait 17. Quoi qu’il en soit, l’alcool coulait à flot. « Nous étions assez ivres. Nous nous sommes faufilés à l’extérieur par-dessus une clôture vers un champ. Je lui ai donné une cigarette et j’ai allumé la mienne et la sienne. Puis, il a commencé à m’embrasser. »

Lire aussi Trois jours de festivités: Buckingham dévoile le programme du couronnement de Charles III

Toujours d’après Sasha, le rapport n’aurait « duré que cinq minutes ». Cependant, « le sexe était passionné et excitant, car nous savions que c’était interdit. » La jeune quadra explique qu’ils ont fini par « se retrouver à terre ». Avant d’ajouter : « On n’avait pas discuté du fait qu’on allait faire l’amour. C’est arrivé comme ça. » Petite précision : Sasha confirme qu’elle a bien donné une fessée au prince. Elle balance également : « Je me souviens encore de ses sous-vêtements : il portait un caleçon ».

Après l’acte, Harry se serait réfugié dans une cabine téléphonique. Il aurait ensuite été pris en charge par une garde du corps, qui l’aurait ramené chez lui à bord d’une Ford Fiesta.