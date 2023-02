Alerte jaune sur presque toute la Belgique dès ce dimanche: le froid et les conditions glissantes font leur retour dans le pays!

Cette nuit et lundi matin, les gelées concerneront la plupart des régions, avertit l’IRM. Sur le relief ardennais, des plaques de glace pourront se former sur des portions de routes encore humides, ajoute-t-il. Au sud du sillon Sambre et Meuse, les nuages bas, la brume et le brouillard pourront également déposer du givre.

Plus tard dans la nuit, des brumes et brouillards pourront également se former et être givrants en Basse et Moyenne Belgique.

