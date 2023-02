Feux de voitures à répétition à Colfontaine: Laurence a déjà perdu une voiture, elle décide de se protéger par elle-même, «il faut rallumer l’éclairage de nuit!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Laurence en a ras le bol. Dans la nuit de vendredi à samedi, on a tenté de mettre le feu au véhicule de son voisin à la rue du Petit Wasmes à Colfontaine. Il y a trois semaines, deux voitures avaient déjà brûlé dans sa rue. Elle ne se sent plus en sécurité et a décidé de se défendre…