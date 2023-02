Marée de chapeaux blancs en vue à Binche: Fanny et Louis Kersten, artisans louageurs, fêtent les 120 ans de leur artisanat avec panache (photos et vidéos)

Après deux ans sans carnaval, les Gilles binchois veulent marquer leur retour sur le pavé avec panache. Ils seront nombreux à arborer le mythique couvre-chef en plumes d’autruche lors du Mardi gras. Louis Kersten et sa marée de chapeaux. - M.PW.

Dans l’atelier de la rue de Mons à Binche, on entre comme dans un moulin. Pour Fanny (56 ans) et son papa Louis (83 ans) c’est du 7 jours sur 7 depuis des semaines. Les Gilles défilent par centaines, venus de Binche, La Louvière, Chapelle, Morlanwelz... « Nous fournissons tout le Centre et bien au-delà : Nivelles, Charleroi,... Jusqu’Arlon ! », déclare Louis. Entre les rangées de costumes déjà réservés, ça papote. On vient pour louer et... pour causer ! « C’est comme à confesse, rien ne sort de la maison, » assure Fanny, suivie de pied à talon par son chien « Broque de Viole », un bouledogue français qui n’en est pas à son premier carnaval.

Fanny à sa machine: concentrée. - M.PW.

Les gilles ont grossi ! Les moindres recoins de la demeure sont dédiés à un artisanat unique au monde : la confection du costume du Gille. Blouse et pantalon en toile de jute ornés de plus de 150 lions, étoiles et couronnes en feutrine. Pèlerine (collerette) de rubans plissés, apertintaille (ceinture de laine ornée de clochettes),... Louis Kersten et sa fille Fanny. Une immense complicité. - M.PW. de videos « A cause du confinement, tout le monde a grossi » constate Fanny, qui note soigneusement les mensurations de chacun dans son carnet. « Le record ? Plus 18 cm de tour de taille en deux ans pour un de nos Gilles ! » Ce qui ne varie pas, en revanche, c’est le périmètre crânien. Heureusement, car cette année, c’est la razzia sur les majestueux chapeaux en plumes d’autruche que le Gille de Binche n’arbore que le Mardi gras, lors du cortège de l’après-midi. M.PW. de videos Depuis 120 ans André Hupin, gille chez Les Jeunes Indépendants, nous montre celui qu’il a loué pour cette édition 2023. « J’aurais préféré un blanc, mais il n’en restait plus. Mais il est très beau quand même » déclare-t-il en caressant le nuage de plumes délicatement parsemé de petites touches de rose et de bleu. « Tous les chapeaux blancs sont réservés depuis le 15 décembre, » confirme Fanny. de videos Son papa est justement occupé à en confectionner un : plus de 250 petites plumes sont assemblées pour composer les grands panaches fixés un à un sur une armature. L’ensemble est monté sur une buse en carton munie d'une jugulaire. Le chapeau est posé sur la barrette (bonnet qui recouvre la tête du Gille), elle-même serrée par un mouchoir de cou. La fabrication d’un chapeau représente 80 h de travail, dont 18 h rien que pour friser les plumes une à une. « Une tâche exécutée à la perfection par mon épouse Annie » déclare Louis, très ému. « Aujourd’hui, sa santé ne lui permet plus de travailler avec nous alors que nous avons tout partagé en 65 ans de mariage ». Un jubilé amoureux qui coïncide avec un autre anniversaire, celui des 120 ans de l’activité familiale fondée par l’arrière grand-père de Louis. La photographe binchoise Nathalie Hupin a immortalisé cette anniversaire avec un grand talent. - Nathalie Hupin La photographe binchoise Nathalie Hupin a immortalisé cette anniversaire avec un grand talent. - Nathalie Hupin « Mon aïeul confectionnait des pantalons. Un soir, après avoir bu un coup avec les copains, il a parié une caisse de champagne qu’il parviendrait à fabriquer un costume de Gille. Le lendemain, il s’en mordait les doigts. Mais il a relevé le défi. C’est ainsi que tout a commencé et en 1903, il assurait son 1er carnaval en tant que louageur ». «El’ Fouchneu» Un artisanat qui s’est perpétué grâce au caractère bien trempé de Fanny, fille unique de Louis. « Elle travaillait comme éducatrice. Du jour au lendemain, elle a décidé de devenir louageuse à son tour. Nous étions fiers mais aussi inquiets : ce métier dévore tout ». Louis alias «El’Fouchneu» dans toute sa splendeur. - M.PW. Louis, qui a été Gille à 54 reprises chez les Supporters, a toujours arboré une pèlerine et un chapeau colorés. « Cela faisait jaser. On m’appelait « el’ fouchneu », à cause du mélange des couleurs. Le lendemain, mercredi des Cendres, j’ouvrais à 10h pour réceptionner les chapeaux que l’on venait me ramener, après être rentré à 5h du matin. Faut la santé pour être louageur !» de videos