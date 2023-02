Bertrand sauve un hibou grand-duc, le plus grand rapace nocturne européen, piégé dans des fils électrifiés à Solre-sur-Sambre

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« J’allais faire un tour dans le terrain que nous avons derrière chez nous, quand j’ai vu ce grand-duc, empêtré dans des fils de clôture que j’avais installée. Des fils électrifiés, hélas : nous avons une chèvre et il faut l’empêcher de s’échapper… L’oiseau a dû prendre des « drines » pendant tout le temps où il s’est retrouvé ainsi piégé ! »

Face à ce triste tableau, Bertrand n’a pas hésité : « Je suis un amoureux de la nature, et j’avais déjà récupéré ainsi des perroquets domestiques échappés, venus eux aussi se piéger dans mes clôtures. Donc, je sais manipuler, plus ou moins en tout cas, ce genre d’oiseaux. Mais ici, on parle d’un grand-duc, le plus grand rapace nocturne d’Europe ! »