Deux jeunes blessés dans un accident de la route chaussée de Dinant à Huy

La voiture qui provenait de Marchin et se dirigeait vers Huy est sortie de la route et a effectué plusieurs tonneaux avant de terminer sa course dans un champ en contrebas. Le conducteur et son passager de 24 ans également ont été légèrement blessés et transportés au CHRH. Un des deux jeunes a pu quitter l’hôpital ce dimanche matin. La voiture a été prise en charge par le dépannage Charlier.