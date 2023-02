«La petite fille sous la neige»: c’est quoi ce thriller espagnol nº1 des séries les plus regardées sur Netflix en Belgique? Composée de six épisodes, cette minisérie est disponible depuis le 27 janvier et est déjà l’un des succès de ce début d’année, sur Netflix. Netflix

Par M.R.

Elle est parvenue à détrôner la très populaire « Ginny & Georgia » dans le classement des séries les plus vues sur Netflix en Belgique. Mise en ligne le 27 janvier, « La petite fille sous la neige » s’est rapidement fait une place au chaud dans le catalogue séries de nombreux Belges. Il faut dire que ce thriller policier espagnol a de quoi vous tenir en haleine…

Cette minisérie de six épisodes a comme point de départ la disparition d’une fillette de 5 ans, Amaya, dans les rues de Malaga, en plein défilé des Rois mages. La cheffe de la police locale, Belén Millan, se charge de l’affaire. La piste de l’enlèvement est évoquée. En parallèle, une étudiante en journalisme et stagiaire au journal Sur, Miren Rojo, souhaite également mener sa petite enquête. La jeune femme a elle-même été traumatisée par un viol dont les coupables n’ont jamais été arrêtés. Six ans plus tard, Miren reçoit une cassette vidéo d’Amaya. Elle est en vie. Reste à savoir où et avec qui…

Au casting, dans la peau de l’étudiante en journalisme, on retrouve Milena Smit, nouvelle muse d’Almodóvar (« Madres paralelas »), également aperçue dans la série Netflix « Alma ». José Coronado (« Entrevías » sur Netflix) joue Eduardo, son professeur de journalisme. À leurs côtés, on découvre Aixa Villagran (Belén, la policière), Loreto Mauleón (Ana, la mère d’Amaya) et Raúl Prieto (Alvaro, le père d’Amaya).

Tiré d’un livre

« La petite fille sous la neige » traite d’événements qui auraient pu être des faits réels. Cependant, ce n’est pas le cas. À noter tout de même que la minisérie est inspirée d’un roman éponyme (en espagnol, « La chica de nieve ») écrit par Javier Castillo. Il s’agit d’une adaptation libre puisque dans le bouquin, l’intrigue se déroule à New York en 1998. Le drame a alors lieu durant la fameuse parade de Thanksgiving. Publié en 2014, le livre de Javier Castillo a connu une notoriété tardive durant le confinement. De quoi pousser des producteurs à l’adapter sur Netflix.