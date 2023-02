Pro League: l’Antwerp et le Club Bruges se neutralisent dans un choc au sommet très fermé

L’Antwerp et le Club Bruges se sont neutralisés (0-0) dans le choc de la 24e journée de Jupiler Pro League dimanche. Au classement, l’Antwerp reste 3e avec 47 points et le Club Bruges 4e avec 41 unités.

La rencontre a débuté avec une haute intensité et de nombreux duels et il a fallu attendre la 18e minute pour voir la première occasion de la rencontre. Sur un centre de Ritchie De Laet, Michel-Ange Balikwisha a repris le ballon en un temps mais sa reprise s’est envolée au-dessus du but (18e).

Les duels ont ensuite rapidement repris le dessus sur le jeu à l’image d’un accrochage entre Noa Lang et Jean Butez (32e) et la rencontre est restée fermée jusqu’au repos.

Après la pause, l’Antwerp s’est montré le plus entreprenant et Simon Mignolet a dû s’employer pour repousser des poings une frappe puissante de Vincent Janssen (48e). L’attaquant anversois a ensuite manqué sa reprise sur un centre de Jelle Bataille (59e).

Comme en première période, le rythme de la rencontre a ensuite été haché par de nombreuses fautes et les deux équipes ont oublié de jouer, abusant de longs ballons. L’Antwerp a cependant tenté un dernier assaut mais la frappe De Laet a frôlé la barre du but de Mignolet (90e+1).

Avec ce partage, les deux équipes font un statu quo au classement. Les Anversois restent troisièmes avec 47 points et pourraient être distancé par l’Union qui reçoit Zulte Waregem à 19h15. Les Brugeois restent eux quatrièmes avec 41 points et pourraient être rejoints par La Gantoise qui se rend à Genk à 18h30.