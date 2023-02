Alexandra Buckinx prend soin de vos pieds à Engis

Dès lors, Alexandra entame une formation pour devenir pédicure médicale et achève celle-ci en juin 2022. Son diplôme en poche, elle commence immédiatement à proposer ses services. « Je suis passionnée et épanouie par cette activité ! C’est un métier valorisant qui m’apporte de la satisfaction. Je me sens utile en apportant du soulagement à ma clientèle. J’aime aussi le contact humain qu’elle me procure. Je ne vois pas le temps passer quand mes clients se livrent à moi ! »