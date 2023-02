«C’est un restaurant et non une salle de sport», la Ferme d’Abondance à Tongrinne refuse les clients en training: nous avons tenté d’y entrer! (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En une publication Facebook, Dominique Degives a rappelé à sa clientèle l’interdiction de venir manger dans son établissement en tenue trop décontractée. La Ferme d’Abondance à Tongrinne (Sombreffe) n’accepte pas « les trainings, casquettes ainsi que les singlets ». « Notre établissement est un restaurant et non une salle de sport ou un terrain de tennis », a-t-il déclaré.

La publication a provoqué un réel débat de société : plus d’un millier de réactions et presque autant de commentaires. Si certains sont d’accord avec le restaurateur, d’autres considèrent que tant qu’il paie son plat, le client a le droit de venir habillé comme il le souhaite.

La publication a provoqué de nombreuses réactions. - Capture Fb

Effet d’annonce ou réelle interdiction ? Vêtus de nos plus beaux trainings, nous nous sommes rendus à la Ferme d’Abondance avec un but : y rentrer et profiter du buffet à volonté.