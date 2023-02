Les coûts des excursions et voyages scolaires font partie des frais scolaires les plus importants pour les familles. « En moyenne, un parent d’élève de primaire paie 311 € pour un voyage de 3 jours et plus, alors que le coût moyen est de 514 € en secondaire », explique Merlin Gevers, chargé d’études à la Ligue des familles. « Cette moyenne cache des disparités très importantes entre écoles, puisque 25 % des familles paient plus de 500 € pour un seul voyage en primaire et plus de 700 € pour un seul voyage en secondaire ! »