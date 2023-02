Etoile de Bessèges: victoire finale de Neilson Powless, le chrono final pour Mads Pedersen

C’est le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo) qui s’est adjugé ce chrono final, qui s’est terminé par une montée de 2,8 km (5,6 %), bouclant le parcours en 15:25, se montrant 7 et 10 secondes plus rapide que les Britanniques Joshua Tarling et Ben Tulett (INEOS Grenadiers), qui montent sur les 2e et 3e marches du podium.

Le premier Belge de ce contre-la-montre est Dylan Teuns (Israël-Premier Tech), 25e à 1:03 de Pedersen. Arnaud De Lie (Lotto Dstny), vainqueur de deux étapes et porteur du maillot de leader pendant les trois premiers jours de course, a terminé 31e à 1:10 du vainqueur.

Au général, Neilson Powless l’emporte avec 1 seconde d’avance sur le Danois Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo). Le Français Pierre Latour (TotalEnergies) termine 3e à 11 secondes. Arnaud De Lie prend la 7e place du classement final à 2:04 du vainqueur.

Mattias Skjelmose avait pris le maillot de leader à Arnaud De Lie samedi à la suite de sa victoire dans la 4e étape au sommet du Mont Bouquet, où il s’est imposé dans un sprint à deux devant Powless.

Dimanche, Neilson Powless a terminé 8e du chrono avec 5 secondes d’avance sur Mattias Skjelmose. L’Américain en profite pour enlever le classement final et signer à 26 ans le 4e succès de sa carrière, après ses victoires dans la Classica San Sebastian 2017, la Japan Cup l’année passée et le GP de la Marseillaise la semaine dernière.

Neilson Powless succède au Français Benjamin Thomas au palmarès de l’Étoile de Bessèges - Tour du Gard, une épreuve dont le dernier vainqueur belge est Tim Wellens. Il s’était imposé en 2021.