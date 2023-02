Eloy veut faire revivre l’ancien site Holcim de Haccourt pour en faire un parc de PME pionnières dans l’économie circulaire et bas carbone

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce jeudi 9 février, les habitants d’Oupeye et Visé sont invités à une réunion d’information préalable à l’étude d’incidences. Une réunion qui va permettre à Eloy Travaux de présenter son projet de reconversion du site Holcim. S’étendant sur 16 à 18 hectares, suivant si on inclut ou non les quais, ce site est situé entre les rues de l’Écluse et de Lixhe, en grande partie sur Oupeye et un peu sur Visé.