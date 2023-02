Révolution dans l’enseignement secondaire de Liège dès la rentrée 2023: tous les 1ères et 2èmes iront à Saucy ou à Waha

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Aujourd’hui, l’enseignement secondaire communal liégeois se répartit notamment entre l’Ictia, l’Icadi, l’école d’horticulture, l’académie des beaux-arts, l’école d’hôtellerie, celle de coiffure et de bio-esthétique, l’école de Beauvoir et les athénées Léonie de Waha et Maurice Destenay (Saucy). L’enseignement général se concentre dans les deux derniers établissements. Les autres accueillent la filière qualifiante, dont une partie est également assurée à Saucy. Mais dès la rentrée prochaine, toute cette organisation va être revue.

Cette distinction entre le général et le qualifiant va en effet voler en éclats, et avec elle toute l’organisation du premier degré (qui regroupe les 1ères et 2èmes secondaires) de l’enseignement communal.