300.000€ réunis pour développer et lancer sur le marché les lunettes connectées liégeoises

Get Your Way, c’est cette jeune entreprise liégeoise, cocréée par un Waimerais, Pierre Jenchenne, qui développe des lunettes connectées pour proposer des solutions de réalité assistée en entreprises. Grâce à elles, le porteur voit s’afficher des données telles qu’une commande, un élément de catalogue… « On peut aussi gérer les caisses enregistreuses », explique Pierre Jenchenne. Autre possibilité : vérifier que le stock correspond bien aux données enregistrées. Tout cela en gardant les mains libres. D’où gain de temps et en sécurité. Une solution que Get Your Way veut démocratiser et proposer à un large panel de PME.