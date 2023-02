Notre région rafle le top 10 des entités les plus couvertes de prairies

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

On dit souvent que l’herbe est plus verte ailleurs. Mais rien de plus faux !! La preuve : c’est dans l’arrondissement de Verviers qu’on trouve 9 des 10 communes wallonnes dont le territoire présente le plus haut taux de prairies, prés permanents, jardins résidentiels ou autres couverts par des herbacées, selon les derniers chiffres de l’IWEPS, datés de 2018.