L’Union ne fait qu’une bouchée de Zulte et suit le rythme de Genk (4-0)

L’Union a bouclé la 24e journée de la phase régulière de Jupiler Pro League par une 17e victoire, 3-0 face à Zulte Waregm ,dimanche. Les Saint-Gillois ont pu compter sur des réalisations signées Puertas (9e), Boniface (55e), sur des passes décisives données par le nouveau renfort Yorbe Vertessen, Nilsson (79e) et Teuma (89e). Après ce seizième match consécutif sans défaite en championnat, l’Union totalise 55 points et reste deuxième au classement à 7 points du leader Genk, lequel s’est imposé peu auparavant à La Gantoise (2-3). Zulte Waregem reste 16e avec 20 points à deux longueurs de Courtrai,15e, premier club qui échappe à la zone rouge.

Karel Geraerts, le coach unioniste, avait décidé de procéder à cinq changements par rapport à l’équipe qui avait battu mardi l’Antwerp en demi-finale de la Coupe. Van der Heyden, Lazare, Lapoussin et Kandouss avaient cédé leur place à Machida, Adingra Puertas et Sykes. Enfin en attaque, Vertessen remplaçait Nilsson. Le substitut dans l’effectif de Dante Vanzeir, en partance pour New York en MLS qui a donné le coup d’envoi et dit au revoir aux supporters en se mêlant ensuite au kop pendant le match, s’est immédiatement signalé par un tir cadré (2e).

Vertessen se signala encore et cette fois de manière décisive en donnant l’assist à Puertas qui ouvrait la marque d’un tir croisé au ras du sol (1-0, 9e). Zulte Waregem, qui a aussi joué cette semaine et perdu 1-2 sa demi-finale aller de la Coupe face à Malines, connut un moment difficile face à des Unionistes incisifs. Boniface manqua le 2-0, servi à nouveau par Vertessen, son envoi manqua la cible (13e). Le match se calma ensuite jusqu’à la 40e quand une cavalcade sur une moitié de terrain ponctuée par un tir obligea Bossut se détendre pour éviter le pire.

L’Union continua à maîtriser le jeu à la reprise. Une récupération de Vertessen était suivie d’un nouvel assist du nouveau venu pour Boniface qui ne manquait pas cette nouvelle opportunité (2-0, 55e). Désormais à l’abri d’une possible égalisation de l’Essevee, les Saint-Gillois pouvaient aborder la dernière demi-heure en toute décontraction. Nilsson, qui a remplacé Vertessen à la 64e minute, n’a pas manqué d’alourdir la marque à la 78e (3-0). Enfin, Teuma, profitant d’une erreur de Vormer, fixait le score définitif à la 89e (4-0).

Zulte Waregem n’a jamais inquiété Moris le portier unioniste. Les Flandriens vont maintenant aborder trois semaines cruciales quant à leur avenir en Jupiler Pro League. Ils vont accueillir Ostende dimanche prochain avant de se rendre six jours plus tard à Seraing puis accueillir Courtrai: soit rencontrer les deux autres équipes actuellement en position de relégable et celle qui la précède de justesse au classement.

La rencontre en live

Les statistiques de ce match

Les autres résultats de cette 24e journée