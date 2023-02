Quelle météo en Belgique dans les prochaines semaines? Encore de la neige attendue en février!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les températures plus douces ont fait fondre la neige qui s’était invitée chez nous au mois de janvier, pour le plus grand bonheur des amateurs de luge… et pour le plus grand malheur de certains automobilistes coincés par ces conditions hivernales. Alors qu’on entre dans la seconde moitié de l’hiver, la neige n’a cependant pas dit son dernier mot. Elle devrait bien être de retour encore en ce mois de février.

Déjà ce dimanche, le météorologue Luc Trullemans annonce de la neige fondante. Selon ses prévisions, des chutes de neige fondante seront observées au-dessus de 400m et de la neige au-dessus de 600m en Ardenne où une fine couche de neige de 1 à 5cm sera probable en fin de nuit.