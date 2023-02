P1 | Ougrée est rejoint en toute fin de match, à Geer: «On peut s’en vouloir, mais voir une telle grinta me fait y croire à nouveau»

Geer 1

Les buts : 67e Delville (0-1) et 90e+1 Docquier (1-1) Geer : Aerts, Philippe, Grosdent, Georges, Henquet (70e Fadda), Vigil Bajo, Delvaux (68e Bourhiss), Brassine (75e Vervoort), Docquier, Messina, Cokgezen. Ougrée : Botterman, Delville, Scerra, Tellatin, Gillard, El Ghoulbzoury, Beltrame, Fourneau (70e Kaba Ekwalla), Garufo (63e Kondi), Guilmi, Ettichi. Cartes jaunes : Docquier, Georges, Ettichi, Gillard, Beltrame. Arbitre : M.Addai.

Dos à dos à la mi-temps sur un score vierge, les deux protagonistes allaient voir le match se débrider lors du deuxième acte. Profitant d’un temps fort des siens et d’une erreur défensive d’Amaury Docquier, Julien Delville trompait Kevin Aerts d’un magnifique ballon sauté. Mais alors qu’on pensait les métallos sur une voie royale vers les trois points, Amaury Docquier est venu gommer son erreur en égalisant d’une tête rageuse dans les prolongations. « J’aurais préféré qu’Amaury ne fasse pas d’erreur défensive et qu’un de ses coéquipiers marque un goal », souriait Nicolas Henkinet. « On peut s’estimer satisfait avec un point, même si je pense que sur l’entièreté du match, une victoire n’aurait pas été volée. »

Du côté des visiteurs, Alain Colomberrotto se sentait mal payé. « C’est malheureux que le match se termine de la sorte. On avait trois beaux points qui nous tendaient les bras. Et ce que je pensais être une faute pour nous leur donne le coup-franc qui amène le but. On aurait dû être attentif jusqu’au bout et on peut s’en vouloir. Cependant ce dimanche, j’ai vu une équipe d’Ougrée qui en voulait, qui n’a rien lâché et surtout qui a respecté les consignes en termes de déplacement et d’organisation du jeu. Et ce, sur un terrain extrêmement compliqué et contre une équipe qui est très bien classée et qui a beaucoup de qualités offensives. Une telle grinta me fait y croire à nouveau. »

Julien Blavier