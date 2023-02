Un hommage organisé et une cagnotte lancée pour le livreur Uber Eats écrasé à Bruxelles par un FlixBus, Sultan Zadran, qui laisse derrière lui une femme enceinte et cinq enfants

Une cagnotte a également été lancée par le Brussels Wariors Cricket Club pour soutenir « notre frère qui travaillait dur pour sa famille d’Afghanistan qu’il devait amener en Belgique ». Ce dimanche soir, elle atteignait déjà un peu plus de 2.000 euros sur un objectif fixé à 100.000 euros.

Un hommage à la mémoire de Sultan Zadran, du nom de ce livreur Uber Eats écrasé par un FlixBus à Bruxelles, est organisé par le Collectif des coursier-e-s / KoeriersCollectief et La Maison des Livreurs ce lundi, à 19 heures, sur le lieu du drame, c’est-à-dire au carrefour formé par les boulevards Albert II et Simon Bolivar. « Nous nous réunissons pour honorer la mémoire de notre collègue livreur Sultan mort en exerçant son travail, parti trop tôt pour que son nom ne tombe pas dans l’oubli. Vous êtes invités à venir vous recueillir en soutien à la famille ».

Par ailleurs, suite à ce drame, d’aucuns estiment qu’il est plus que temps de rendre obligatoire pour les bus et camions les systèmes de détection d’usagers faibles dans les angles morts (caméras ou rétroviseurs additionnels) ; ce dont n’était pas équipé le FlixBus en cause.