P1 | Un Melen particulièrement conquérant vient à bout de Hombourg (vidéo)

Hombourg 1

Melen 2

Buts : 48e Mascolo (0-1), 58e Demelenne (0-2), 87e Bauwens (1-2). Hombourg : Stassen, Baltus, Schnackers, Degueldre, Bayard (59e Bartholome), Dorthu, Potoms (80e Mirisola), D. Meunier (85e Beckers), Martin (65e Duthoo), Bauwens, Schwontzen. Melen : Piron, Memeti, Dumoulin, Yumusak, Nsimbalusinga, Gonera, Rodriguez, Keita (65e Domingos), Henke (75e Mukendi), Mascolo (90+4 Franssen), Demelenne. Cartes jaunes : Potoms, Gonera, Mirisola. Arbitre : M.De Coune.

Les gars de Xavier Stassen ont rendu une bien pâle copie en effectuant un non-match face, il est vrai, à un Melen plus conquérant et voulant à tout prix s’extirper de la zone très rouge…

Le premier acte était d’un très faible niveau et heureusement, le second time s’animait quelque peu, avec des Mélinois poussant toujours Hombourg devant son rectangle et, qui trouvaient la faille deux fois par Mascolo (48e), puis via Demelenne (58e). Les hommes de Ventura oubliaient ensuite de tuer la partie si bien que l’Athlétic revenait quelque peu dans le parcours dans le dernier quart d’heure avec un poteau de Bauwens, un but du même Bauwens (1-2 à la 87e), et puis une jolie tête de… Bauwens que Piron paradait avec brio.

Santo Ventura était rassuré après les débats : « Cette victoire vient de loin et va faire du bien au moral des gars ! Venir s’imposer ici n’était pas chose aisée, surtout qu’Hombourg ne pratique pas du jeu. On s’en était d’ailleurs rendu compte au match aller. On devait, donc, se méfier et on s’est fait peur surtout car on n’arrivait pas à en pousser un ou deux de plus à 0-2. Hombourg est, ainsi, revenu sur la fin car on les avait laissés jouer. Poursuivons avec cette même mentalité car on a été généreux dans nos courses et dans les duels et comme ça, on pourra s’en sortir ! »

En face, le gardien-coach, Xavier Stassen, était relativement déçu : « Je ne suis pas triste, ni frustré car c’était réellement un non-match de notre part… C’est bien dommage car nous aurions pu nous donner de l’air au classement et, je constate que nous avons besoin d’être mis sous pression car on s’est certainement cru trop bons. On a manqué de hargne, de présence dans les duels. Notre force est l’impact physique et quand on n’arrive pas à nous imposer à la maison, tout est dit… Mais, nous avons toujours bien 6 points d’avance sur le premier descendant (ndlr : Faimes). On ne doit certainement pas se reposer sur nos lauriers car on doit encore gratter 12 points pour nous sauver. Donc, rien n’est fait, mais restons bien concentrés ».

Le derby de dimanche à Aubel promet déjà…

Patrick GODARD