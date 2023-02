Arnaud De Lie peut tirer un bilan positif de l’Étoile de Bessèges: «Je me suis moi-même surpris cette semaine!»

Leader du général grâce à ses succès dans les 1e et 3e étapes et la neutralisation de la 2e étape, le sprinter de Lotto Dstny avait pris la 8e place de l’étape reine, qui s’est terminée au sommet du Mont Bouquet samedi. Il était donc 5e au général avant le contre-la-montre final dans les rues d’Alès dimanche, un chrono qu’il a terminé en 31e position, à 1 : 10 du vainqueur Mads Pedersen (Trek-Segafredo). Il termine ainsi 7e à 2 : 04 du vainqueur final, l’Américain Neilson Powless (EF Education – Easypost).

« l ne s’agissait que de mon deuxième chrono chez les pros mais nous l’avions préparé jusque dans les moindres détails dans l’objectif de faire le meilleur temps possible », déclare Arnaud De Lie dans un communiqué de son équipe. « Même si ce n’est pas vraiment ma spécialité, je pense que c’est mission accomplie. Je suis satisfait de ma prestation ».

Sur les routes du Gard, le coureur ardennais de 20 ans a signé ses premiers succès de 2023, portant son total de victoires à 12. « L’objectif initial de la semaine était de gagner une étape et je suis donc moi-même surpris de repartir avec deux victoires d’étape, le maillot par points et la septième place finale. Je pense qu’on peut parler d’une performance hors du commun au vu du parcours qui, avec l’ascension du Mont Bouquet, ne me convenait pas vraiment. Je ne le dirai jamais assez mais tout ça n’aurait pas été possible sans mes coéquipiers de Lotto Dstny, qui m’ont parfaitement soutenu durant ces cinq jours. Nous connaissons un très bon début de saison et nous avons tous envie que ça dure le plus longtemps possible. À titre personnel, ce début de saison me donne beaucoup de confiance pour les courses à venir

Arnaud De Lie va maintenant prendre quelques jours de repos avant de mettre le cap sur l’Espagne pour y disputer la Clasica de Almeria le 12 février, avant de revenir en Belgique pour Kuurne-Bruxelles-Kuurne le 26 et le Samyn le 28 février.