En quelques instants, une vie peut basculer. Ludovic, 41 ans, était chef cuistot en France. Ses créations culinaires, comme il se plaît à dire, plaisaient incontestablement. Jusqu’à ce que la perte d’un être fasse tout basculer. C’était en décembre 2021. « Ma meilleure amie qui était tout pour moi était venue me voir là-bas. Elle est décédée dans mes bras. Après cela, j’ai tout lâché : boulot, appartement… Je ne me suis plus préoccupé de rien. La descente fut telle que le Louviérois s’est retrouvé à la rue, pendant deux mois.