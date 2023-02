Une vague de cambriolages nocturnes a récemment frappé Enghien, qui a décidé dans la foulée de rallumer « provisoirement » l’éclairage public. Nous avons discuté de cette situation avec l’échevin du Commerce et du Développement Local, Francis de Hertog (En Mouvement), mais aussi de l’état du commerce en général.

Francis De Hertog, la ville d’Enghien a tout récemment rallumé l’éclairage nocturne suite à une série de cambriolages. C’était vraiment nécessaire ?

Déjà, ce n’est pas gai pour les commerçants. Il y a eu d’abord 3 faits de cambriolage fin novembre, l’éclairage était déjà coupé. Cela n’avait pas fait beaucoup de bruits. Début janvier, je remplaçais le bourgmestre, et j’avais été appelé par des commerçants, puis par la police car il y avait eu quatre vols et tentatives sur la même nuit. Là aussi, l’éclairage était éteint. C’était interpellant car les chiffres de la criminalité sont bons à Enghien, en constante diminution depuis 2018. Cette année, là, il y avait 26 cambriolages dans les commerces. En 2022 c’était 8 seulement, y compris les 3 de novembre. En parallèle, on entend qu’à Mouscron, on a rallumé la lumière où, malgré cela, en fin d’année il y a eu explosion des vols chez les particuliers. À Jurbise, la lumière n’a pas été éteinte du tout, les caméras fonctionnent. Et les vols aussi ont augmenté. On s’est donc dit qu’on allait un peu attendre avant de rallumer, faire une analyse car il y a des raisons d’économies derrière la coupure de l’éclairage. Mais on n’a pas attendu longtemps : on a eu encore trois commerces visités la nuit du 20 au 21 et deux commerces la nuit du 23 au 24 janvier. Donc, après avoir pris avis du commissaire divisionnaire, on a rallumé l’éclairage public le vendredi 27 janvier au soir. Car c’est plus facile pour la police d’intervenir, mais c’était aussi la solution la plus humaine pour répondre à l’émotion et à l’inquiétude.