Les priorités du vice-Premier Ecolo, Georges Gilkinet, pour 2023: «La réforme fiscale et la lutte contre la corruption en créant un parquet financier»

Quelles sont les priorités pour 2023 du vice-Premier Écolo que vous êtes, Georges Gilkinet ?

L’heure n’est pas encore à la campagne électorale. J’ai vu un meeting commun du MR et de la N-VA à Tihange (manif contre la fermeture de Tihange 2, NdlR). Certains sont nostalgiques… Je ne suis ni en campagne, ni candidat Premier ministre. Sérieusement, il reste 18 mois et on a du boulot. Écolo a deux priorités : la réforme fiscale, j’en reparlerai, mais je veux insister d’abord sur la lutte contre la corruption, contre la criminalité financière au sens large qui concerne aussi la fraude fiscale et les flux financiers liés au trafic de drogue. Là, il faut être capable de suivre l’argent et les mouvements financiers pour remonter vers ceux qui bénéficient de ce trafic, etc. (…) Je suis absolument choqué par rapport à ce que je lis sur ce qui s’est passé au Parlement européen. Je constate un décrochage et une inquiétude des citoyens par rapport à ceux qui les représentent. Je veux mettre cela en tête d’agenda : nous devons être irréprochables et montrer qu’on n’est pas complice, même passif ou silencieux, de ce genre de choses.