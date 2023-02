Adem Zorgane après le partage de Charleroi face à Malines: «On a eu un problème mental en première mi-temps...»

« On a livré une première mi-temps catastrophique. C’était dur d’encaisser après dix minutes, après une passe qui a éliminé tout notre bloc. L’entraîneur a voulu mettre en place un autre système, mais Malines a marqué tout de suite. C’était un problème mental en première mi-temps. On a un peu stressé. L’adversaire gagnait beaucoup de deuxièmes ballons et a pu placer beaucoup de contres rapides. On a été meilleurs ensuite, après le discours de l’entraîneur et, bien sûr, la carte rouge à Malines », analysait Adem Zorgane.

Avec deux buts, le médian algérien, plus prodigue en assists (7) qu’en goals (1) jusque-là cette saison, aura été le grand ordonnateur de cette métamorphose. « L’entraîneur m’a demandé de jouer plus haut. Mais si ce n’est pas moi qui avais marqué les deux buts, cela aurait peut-être été un autre joueur », expliquait-il. Pourtant, l’égalisation ne devait rien au hasard. « J’ai parlé avec Jules (Van Cleemput). Il a une bonne qualité de centre. Quand le ballon est arrivé dans ses pieds, je savais qu’il allait viser au second poteau. »

Reste que ce point laisse un goût de trop peu dans la course au top 8. « C’est dur au niveau du classement. Il faut gagner des matches pour espérer disputer les Europe Playoffs. On a, en février, une série de matches qui peut nous ramener des points. À nous de les gagner. »