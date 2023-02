P2B: Olne a fini par craquer sur le terrain de Herve

C’était avec un effectif amputé de quelques blessés que les Herviens recevaient Olne, placé à cinq points d’Oupeye, la lanterne rouge. Le groupe de Ben Joly avait, sur son banc, trois joueurs U19 ainsi qu’un Steve Simons qui n’avait plus joué depuis trois ans. Smets, s’était lui blessé avant la rencontre.

S’ils dominent Olne en première mi-temps, les joueurs d’Herve ne parviennent pas à trouver l’ouverture du score. « En première période, nous étions fort acculés dans notre demi-terrain, il y a juste un peu plus de 10 minutes où on sort bien et on a d’ailleurs un but refusé pour hors-jeu mais on concédait énormément de corners », explique Maël Legros, arrière droit olnois. « On s’est dit qu’on a réussi à faire le gros dos pendant une mi-temps mais bon, on avait déjà le vent avec nous. »

« À la pause, on était sereins mais on se disait qu’on ne pouvait pas perdre contre Olne ! On devait mener 3-0 à la mi-temps, Morrier et Closset ont chacun deux opportunités alors que l’adversaire n’en a eu aucune à part un goal hors-jeu », confie Pierre Lebeau, qui a dû évoluer au poste de back gauche vu les absences, lui qui avait déjà évolué comme arrière droit à Weywertz.

Les propos de Pierre sonnent comme un vrai coup de semonce. Le défenseur central va d’ailleurs donner le la. Sur un corner botté par Benoît Closset, Lebeau débloque le marquoir à la 58e minute. « On a pris le temps et fermer derrière une fois qu’on a mis nos goals dont le deuxième survient sur un penalty de Closset, on sentait qu’Olne était plus faible que nous », poursuit Lebeau.

Maël Legros, qui touche le ballon de la main amenant le pénalty du 2-0, s’exprime. « Je suis sur mes appuis, un joueur d’Herve tente une aile de pigeon et la balle touche ma main à bout portant. Malheureusement, je ne sais pas encore me couper la main. Le 2-0 nous met un gros coup au moral. Je n’ai pas senti qu’on baissait la tête mais que ça piquait notre égo. La défaite fait mal, un nul n’aurait pas été immérité. Mais la semaine prochaine, on a un gros match avec ce derby contre Trooz. Je sens qu’il y a moyen de gagner, on l’avait fait à l’aller là-bas. Certains de nos joueurs ont plus d’ego quand ils affrontent Trooz. La semaine d’après, ça sera aussi un gros match à Oupeye. »

« On n’a pas fait une belle première partie de saison mais l’objectif est de gagner un max de matchs pour se rapprocher du top 5 », concluait le Hervien Lebeau.

Joachim Gilles