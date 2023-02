D2 ACFF | Le Stade Disonais n’y arrive toujours pas et s’incline à La Louvière Centre: «Le réalisme a fait la différence» constate Christophe Kinet

La Louvière Centre 4

Dison 2

Les buts : 57e Lubaki (1-0), 66e Ouattara (2-0), 76e Godart (2-1), 83e Zenadji (3-1), 90e Godart (3-2), 90e+2 Hakimi (4-2). URLC : Cremers, Salem, Luhaka, Nguessan, Nsungu (81e Baiardo), Lubaki (90e Hakimi), Ousmaïl, Mayele (73e Diarra), Zenadji, Ouattara, Ba. Dison : Rico-Garcia, Leers, Biondolillo, Clerbois, Manfredi, Merola, Mara, La Delfa (59e Manchigov), Demarteau, Akdim (46e Godart), Legros. Carte jaune : Demarteau, Lubaki, Diarra. Arbitre : M. Magas.

Après un round d’observation d’une dizaine de minutes, La Louvière Centre s’est créé les premières occasions du match. Zenadji décalait d’abord bien Ba dont la frappe était contrée (10e). Ba, servi par Nsungu, voyait ensuite sa frappe croisée captée par le gardien (12e). Le tir de Zenadji, après une montée de Salem, n’était pas cadré (13e).

Après ce temps fort des Verts, la partie baissait en intensité et pratiquement plus rien ne se passait jusqu’à la 45e, un coup franc bien botté par Zenadji passant alors devant le petit rectangle sans que personne ne parvienne à toucher le ballon.

« La première mi-temps était assez fermée mais c’était voulu de notre part », reconnaissait Christophe Kinet, coach disonais qui, suspendu, a assisté à la rencontre depuis la tribune. « On avait analysé cette équipe de La Louvière et on ne voulait pas qu’elle marque trop vite, comme elle a l’habitude de le faire. On regagne les vestiaires à 0-0 sans avoir vraiment concédé d’occasions, ce qui veut dire qu’on était bien en place. »

Six buts en deuxième

Après une domination stérile dans le premier acte, les Verts allaient finir par trouver la faille sur corner : Lubaki se retrouvait seul pour reprendre victorieusement de la tête le centre de Zenadji (57e).

Moins de dix minutes plus tard, c’était au tour de Ouattara de trouver le chemin des filets d’un superbe enroulé du pied gauche (66e). Mais Dison allait reprendre espoir sur corner, l’entrant Godart reprenant un deuxième ballon de la tête pour faire 2-1 (76e). Cet espoir était de courte durée pour les visiteurs, puisque Zenadji, bien lancé par Ouattara, dribblait le gardien pour faire 3-1 (83e).

Mais l’URLC allait encore se faire peur. Godart faisait d’abord 3-2 (90e), à nouveau à la conclusion d’une phase arrêtée bottée par Demarteau. Une minute plus tard, Godart était tout proche d’un triplé mais Cremers sauvait de nouveau sur sa ligne et Demarteau, qui suivait, tirait au-dessus (90e+1). Hakimi, fraîchement entré au jeu, allait finalement donner au score son allure définitive, reprenant victorieusement une passe de Ouattara (90e+2).

Kinet : « Le réalisme a fait la différence »

« Le réalisme d’en face à fait la différence, ce dimanche : cinq occasions, quatre buts. En ce qui nous concerne, on aurait pu se créer plus d’occasions en jouant plus juste et en étant un peu plus adroit techniquement dans certains gestes », résumait de son côté Christophe Kinet, dont l’équipe n’a plus gagné depuis le 3 décembre, à Namur. « On va jouer deux fois à domicile, j’espère qu’on va pouvoir retrouver le chemin de la victoire. Il faut essayer de s’accrocher pour regagner des places très rapidement. »