Héléna aurait dû fêter ses 21 ans mercredi 1er février: elle n’a plus donné signe de vie depuis dimanche matin, un suspect évoque «un accident»

Confirmant des informations du quotidien régional Le Télégramme, le magistrat a indiqué qu’un Brestois de 36 ans avait tenté de mettre fin à ses jours à deux reprises après avoir confié à des proches « avoir commis une bêtise, que sa vie était finie » et que « c’était un accident ».

Le suspect, qui travaille dans la restauration et a un casier judiciaire vierge, est hospitalisé en réanimation et son pronostic vital est engagé, selon le magistrat.

« Nous avons désormais des indications qui laissent penser » que cette personne « a été impliquée dans les faits de disparition sans que l’on puisse dire de quelle manière, avec qui et dans quelles circonstances », a précisé le procureur.

Héléna Cluyou, jeune élève infirmière, aurait dû fêter ses 21 ans mercredi 1er février. Elle n’a plus donné signe de vie depuis dimanche à 5h20 du matin, à sa sortie du One Club, une discothèque du port de Brest. Une image de vidéosurveillance, prise à 6h42 du matin, la montre marchant dans une rue de Brest, entre la discothèque et le domicile de ses grands-parents où elle habitait.

Interrogé sur la possibilité que la jeune fille ait été renversée par une voiture, M. Miansoni a indiqué que c’était une « hypothèse mais une hypothèse seulement ».