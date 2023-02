Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le SPF Mobilité a analysé, pour la sixième fois, la manière dont les Belges se déplacent entre leur domicile et leur lieu de travail. L’enquête a été menée du 1er juillet 2021 au 31 janvier 2022 auprès des employeurs, publics et privés, d’entreprises d’au moins 100 travailleurs. Au total, 3.958 employeurs et 1,6 million de travailleurs ont été concernés.

L’utilisation du vélo augmente de 26 % entre 2017 et 2021 : c’est la plus forte hausse tous moyens de transport confondus. Un travailleur sur sept l’utilise pour se rendre au travail. Son utilisation augmente dans tout le pays, surtout dans les villes, mais elle reste fort différente en fonction des régions : 20,8 % des Flamands (+21,9 % de déplacements à vélo entre 2017 et 2021) l’utilisaient en 2021 pour avaler leur trajet vers leur entreprise ; c’était aussi le cas de 7,2 % des Bruxellois (+65,5 %) et de 2,4 % des Wallons (+49,7 %). Le développement des vélos électriques et des speedpedelecs a joué un rôle. En Wallonie, il y a donc environ dix fois moins de cyclistes qu’en Flandre.