Séisme dévastateur en Turquie et Syrie: un nouveau séisme de magnitude 7,5 vient de frapper, au moins 1000 morts, l’Europe envoie de l’aide sur place, suivez notre direct (vidéos)

Un nouveau séisme, de magnitude 7,5, a frappé lundi le sud-est de la Turquie, a rapporté l’institut sismologique américain USGS, quelques heures après un premier tremblement de terre qui a tué plus de 1.000 personnes en Turquie et en Syrie.

11H53 – Nouveau bilan Syrien

Il y aurait 560 morts en Syrie selon un nouveau bilan provisoire.

11H52 – L’Ukraine propose d’envoyer « un grand nombre de secouristes » en Turquie

L’Ukraine s’est dite prête lundi à envoyer un « grand nombre de secouristes » en Turquie pour participer aux opérations de recherches après un puissant séisme qui a fait plus de 1.000 morts dans ce pays et en Syrie voisine.

« L’Ukraine se tient prête à envoyer un grand nombre de secouristes en Turquie pour aider à faire face à la crise. Nous travaillons étroitement avec la partie turque pour coordonner leur déploiement », a déclaré sur Twitter le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kouleba.

11H40 – Un nouveau séisme frappe !

Une très forte réplique de magnitude préliminaire supérieure à 7 vient de secouer le sud de la Turquie il y a quelques minutes, selon une nouvelle source, confirmée par l’USGS.

11H14 – Le bilan passe à 912 morts

Le bilan ne cesse de s’alourdir. Il est passé à 912 morts et au moins 5.385 blessés, selon les données communiquées par le président turc Recep Tayyip Erdogan.

Selon lui, 2.818 immeubles se sont effondrés, ce qui laisse redouter des bilans encore plus lourds qui s’ajoutent aux centaines de morts en Syrie voisine.

Le bilan provisoire des victimes du séisme en Syrie, dont l’épicentre se situe en Turquie, est monté à 326 morts dans les zones gouvernementales, a rapporté l’agence de presse officielle Sana. « Le nouveau bilan provisoire s’élève à 326 morts et 1.042 blessés », a rapporté le ministre adjoint de la Santé syrien, cité par Sana

10H51 – Poutine présente ses condoléances

Le président russe Vladimir Poutine a présenté lundi ses condoléances aux dirigeants turc et syrien et assuré que Moscou était prêt à apporter son aide après le séisme ayant fait des centaines de morts en Syrie et en Turquie.

Selon un communiqué publié par le Kremlin, M. Poutine a présenté au dirigeant turc Recep Tayyip Erdogan ses « sincères condoléances » et a assuré que la Russie se tenait prête à « apporter l’aide nécessaire ». Dans un autre communiqué, adressé à Bachar al-Assad, il a exprimé sa « tristesse » et proposé « toute l’assistance nécessaire » de Moscou après cette catastrophe.

10H45 – L’UE enverra des secours en Turquie après le séisme, l’Otan et des pays sont au diapason

L’Union européenne a envoyé des équipes de secours en Turquie, frappée par un violent séisme.

« À la suite du tremblement de terre survenu ce matin en Turquie, nous avons activé le mécanisme de protection civile de l’UE. Le Centre de coordination des réactions d’urgence de l’UE coordonne le déploiement d’équipes de secours européennes. Des équipes des Pays-Bas et de Roumanie sont déjà en route », a tweeté le responsable européen. Cette aide répond à une demande de la Turquie, a précisé un porte-parole de la Commission.

L’Allemagne, l’Italie et la France ont offert leur aide aux populations des régions dévastées, de même que la Belgique, la Pologne, l’Espagne, Israël, la Suède, la Grèce et la Finlande.

« Nous suivons, bouleversés, les nouvelles du séisme dans la région frontalière entre la Turquie et la Syrie. Le nombre de morts ne cesse d’augmenter. Nous pleurons avec les familles et tremblons pour les personnes ensevelies », a notamment tweeté le chancelier allemand Olaf Scholz.

Le président français Emmanuel Macron a annoncé que la France était prête « à apporter une « aide d’urgence aux populations », réagissant aux « images terribles » d’un « tremblement de terre d’une force inédite ».

Le secrétaire-général de l’Otan, Jens Stoltenberg, a également écrit sur Twitter que la Turquie recevra le soutien de ses partenaires de l’organisation politico-militaire. Dans le même temps, le ministère russe des Situations d’urgence a promis deux avions de sauveteurs à la Syrie et à la Turquie, selon l’agence de presse russe TASS.

Un séisme de magnitude 7,8 a frappé lundi le sud de la Turquie et la Syrie voisine, faisant des centaines de morts dans les deux pays et de très importants dégâts selon de premiers bilans en constante évolution.

10H00 – Nouveau Bilan provisoire

Le séisme, dont l’épicentre se situe en Turquie, a fait au moins 386 morts et 988 blessés lundi dans le nord de la Syrie, selon des bilans provisoires communiqués par un média d’État et des secouristes en zone rebelle.

En Turquie, le bilan s’élève désormais à 284 morts.

9H52 – La France propose « une aide d’urgence »

La France est « prête à apporter une aide d’urgence aux populations » en Turquie et en Syrie après le violent séisme qui a tué des centaines de personnes dans les deux pays, a déclaré Emmanuel Macron.

« Des images terribles nous viennent de Turquie et de Syrie après un tremblement de terre d’une force inédite », a réagi le président français sur Twitter. « Nos pensées vont aux familles endeuillées. »

9H44 – Pas de victime recensée parmi les quelque 200 Belges enregistrés dans les régions touchées

Quelque 200 Belges sont enregistrés auprès du SPF Affaires étrangères dans les régions qui ont été frappées lundi par un violent séisme survenu dans le sud de la Turquie et la Syrie voisine, tandis que huit personnes ont indiqué qu’elles étaient actuellement en voyage dans les zones sinistrées. Les Affaires étrangères ne disposent pas d’information à ce stade sur d’éventuelles victimes belges, ont-elles indiqué à l’agence Belga.

Les Affaires étrangères sont en contact permanent avec les autorités locales par l’intermédiaire de leurs représentants diplomatiques présents en Turquie et en Syrie. L’Ambassade de Belgique à Ankara tentait lundi matin de contacter tous les ressortissants belges se trouvant dans les régions touchées.

Il est demandé à tous les Belges qui se trouvent dans les régions sinistrées et qui ne sont pas inscrits auprès des Affaires étrangères de le faire.

Le bilan des victimes du tremblement de terre de magnitude 7,8 survenu dans la nuit de dimanche à lundi ne cesse de s’alourdir. Le dernier bilan faisait état lundi matin de près de 600 morts dans les deux pays. Selon l’institut américain de géophysique (USGS), le tremblement de terre a frappé à 4h17 heure locale (2h17 heure belge), à une profondeur d’environ 18 kilomètres. L’épicentre se situe dans le district de Pazarcik, dans la province de Kahramanmaras (sud-est), à 60 km environ à vol d’oiseau de la frontière syrienne.

9H35 – L’Allemagne enverra de l’aide

L’Allemagne enverra de l’aide dans les régions victimes du violent séisme qui a frappé lundi le sud de la Turquie et la Syrie voisine faisant des centaines de morts, a déclaré le chancelier allemand Olaf Scholz.

« Nous suivons, bouleversés, les nouvelles du séisme dans la région frontalière entre la Turquie et la Syrie. Le nombre de morts ne cesse d’augmenter. Nous pleurons avec les familles et tremblons pour les personnes ensevelies. L’Allemagne va bien entendu envoyer de l’aide », a écrit le chancelier dans un message sur twitter.

9H24 – L’UE intervient

L’union européenne envoie des équipes de secours en Turquie, comme l’a annoncé lundi le commissaire européen à la gestion des crises Janez Lenarcic.

« À la suite du tremblement de terre survenu ce matin en Turquie, nous avons activé le mécanisme de protection civile de l’UE (…) Des équipes des Pays-Bas et de Roumanie sont déjà en route », a tweeté le responsable européen. Cette aide répond à une demande de la Turquie, a précisé un porte-parole de la Commission européenne.

9H10 – Le bilan en zone rebelle est connu

Il y aurait au moins 147 morts dans les zones rebelles selon les secouristes, qui font également état de plus de 340 blessés.

« Cent quarante-sept civils sont morts et plus de 340 blessés selon un bilan provisoire, dans la province d’Idleb et les environs d’Alep », dans le nord du pays, ont annoncé les Casques blancs sur Twitter, ajoutant s’attendre à une « hausse importante » du nombre de victimes, « des centaines de familles se trouvant encore sous les décombres ».

9h03 – Le bilan s’alourdit encore

Le bilan des victimes du puissant tremblement de terre qui s’est produit lundi à la frontière entre la Syrie et la Turquie s’alourdit de manière considérable au fur et à mesure que les services de secours des différentes régions des deux pays déblayent les décombres. Plus de 300 personnes sont mortes en Syrie tandis que 280 décès ont été rapportés en Turquie.

Au moins 284 personnes ont été tuées en Turquie et plus de 2.000 blessées, dans sept différentes provinces, d’après les premières données de l’agence gouvernementale de gestion des catastrophes (Afad) qui dénombre près de 1.800 immeubles effondrés.

9H01 – La Belgique fait offre d’aide à la Turquie

La Belgique est prête à offrir de l’aide à la Turquie, frappée cette nuit par un tremblement de terre dévastateur, a indiqué lundi la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib, sans encore détailler la nature de l’assistance possible.

« La Belgique suit de près la situation. Nous sommes solidaires de la population en Turquie et sommes prêts à offrir notre aide », a déclaré la cheffe de la diplomatie belge sur Twitter.

La ministre se dit « dévastée » par les pertes en vies humaines et présente ses condoléances aux familles endeuillées, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.

« Alors que le nombre de morts devrait s’alourdir, nos pensées vont également aux populations du nord de la Syrie et des autres régions touchées dans les États voisins, qui abritent de nombreux réfugiés et personnes déplacées », ajoute-t-elle.

Le bilan du violent séisme qui a frappé le sud-est de la Turquie lundi est passé à 284 morts et au moins 2.320 blessés, selon les données communiquées par le vice-président turc Fuat Oktay. Des dizaines de personnes ont également été tuées dans les zones rebelles du nord de la Syrie, selon des bilans toujours provisoires.

L’Union européenne, par la voix du Haut Représentant Josep Borrell, a également offert son aide.

8H50 – Le bilan s’alourdit

Au moins 500 personnes ont été tuées en Turquie et en Syrie, selon les autorités. Le bilan des victimes en Syrie du séisme, dont l’épicentre se situe en Turquie, s’est élevé à 237 morts et 639 blessés, a annoncé lundi le ministère syrien de la Santé.

En Turquie, le bilan est passé à 284 morts et au moins 2.320 blessés, selon les données communiquées par le vice-président turc Fuat Oktay. Selon lui, plus d’un millier d’immeubles se sont totalement effondrés, ce qui laisse redouter des bilans encore plus lourds.

Plus tôt ce matin :

Selon l’institut sismologique américain USGS, le tremblement de terre a eu lieu à 04H17 locales (01H17 GMT), à une profondeur d’environ 17,9 kilomètres.

Ce séisme est le plus important en Turquie depuis le tremblement de terre du 17 août 1999, qui avait causé la mort de 17.000 personnes, dont un millier à Istanbul. « Nous entendons des voix ici et là-bas. Nous pensons que peut-être 200 personnes se trouvent sous les décombres », a déclaré un secouriste dépêché devant un immeuble détruit de Diyarbakir, selon des images diffusées sur la chaîne NTV.

Selon l’Afad, le séisme survenu dans la nuit était d’une magnitude de 7,4 et d’une profondeur de 7 km. Les secousses, ressenties dans tout le sud-est du pays, ont également été ressenties au Liban et à Chypre, selon des correspondants de l’AFP. Des bâtiments ont été détruits dans de nombreuses villes du sud-est du pays, selon les images diffusées par les médias turcs, laissant redouter un bilan beaucoup plus lourd.

Un correspondant de l’AFP à Diyarbakir, grande ville du sud-est du pays, a vu un immeuble effondré, avec des secouristes à pied d’œuvre pour essayer de dégager des personnes des décombres.

Sur Twitter, des internautes turcs partageaient l’identité et la localisation de personnes prises au piège sous les décombres dans plusieurs villes du sud-est du pays.

Le maire de la ville d’Adana, Zeydan Karalar, a déclaré que deux immeubles de 17 étages et 14 étages avaient été détruits, selon la chaîne TRT. La seule piste de l’aéroport de Hatay, dans le sud de la Turquie, s’est ouverte lors du tremblement de terre.

Appel à l’aide internationale

« Toutes nos équipes sont en alerte. Nous avons émis une alarme de niveau quatre. C’est un appel y compris à l’aide internationale », a indiqué le ministre turc de l’Intérieur Süleyman Soylu sur la chaîne Haberturk. « Nos équipes sont en état d’alerte pour secourir les survivants », ont aussi affirmé les Casques Blancs syriens, des secouristes engagés dans les zones rebelles en Syrie, sur Twitter. 50 répliques ont été enregistrées en Turquie, selon l’Afad.

Le gouverneur de la province de Gaziantep a appelé les habitants à se rassembler dehors malgré le froid, tandis que le chef du Diyanet, l’organisme public turc chargé d’encadrer le culte, à appeler les Turcs dans le besoin à trouver refuge dans les mosquées.

Les secouristes turcs et la défense civile ainsi que les pompiers syriens étaient à l’œuvre lundi matin pour tenter d’extraire d’éventuelles victimes des décombres, selon les médias locaux. La Turquie est située sur l’une des zones sismiques les plus actives du monde.