Séisme dévastateur et meurtrier en Turquie et Syrie: plus de 2600 morts, l’OMS craint un bilan en très forte hausse, suivez notre direct (vidéos)

Au moins 1.000 personnes ont péri dans le séisme qui a frappé lundi la Syrie et dont l’épicentre se situe en Turquie voisine, selon un dernier bilan établi à partir de chiffres fournis par le ministère de la Santé et des secouristes.

D’après un communiqué du ministère de la Santé, 570 personnes ont été tuées et 1.403 blessées dans les régions sous contrôle du pouvoir dans les provinces d’Alep, de Lattaquié, de Hama et de Tartous. Dans les zones sous contrôle des groupes rebelles dans le nord-ouest, au moins 430 personnes ont été tuées et plus de 1.050 blessées, selon les secouristes.

Selon ce décret publié par le gouvernement, les drapeaux seront mis en berne jusqu’au coucher du soleil du dimanche 12 février.

18h38 Le bilan, toujours provisoire, passe à plus de 2.600 morts en Turquie et Syrie

Le bilan conjoint est passé à plus de 2.600 morts dans les plus violents séismes qui ont frappé lundi la Turquie et la Syrie depuis près d’un siècle.

Selon le ministre turc de la Santé Fahrettin Koca, les séismes ont fait 1.651 morts en Turquie et au moins 11.159 blessés. 3.471 immeubles se sont effondrés, ce qui laisse redouter des bilans encore plus lourds qui s’ajoutent aux centaines de morts en Syrie voisine.

18h26 Le bilan des autorités turques passe à 1.651 morts

18h21 L’OMS craint un bilan revu en très forte hausse

Le violent séisme qui a frappé le sud-est de la Turquie et la Syrie voisine pourrait faire jusqu’à huit fois plus de victimes que les 2.300 morts annoncés dans les bilans provisoires, a prévenu lundi l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

«Il y a un potentiel continu d’effondrements supplémentaires et nous voyons souvent des nombres huit fois plus élevés que les nombres initiaux», a dit à l’AFP une responsable des situations d’urgence du bureau européen de l’OMS, Catherine Smallwood.

«Nous voyons toujours la même chose avec les tremblements de terre, malheureusement. C’est-à-dire que les premiers rapports sur le nombre de personnes décédées ou blessées vont augmenter de manière assez significative dans la semaine qui suit», a-t-elle expliqué.

Depuis que la terre a tremblé la première fois à 4H17 (02H17 HB), dans le district de Pazarcik, à 60 kilomètres environ à vol d’oiseau de la frontière syrienne, les bilans ne cessent de s’alourdir, un très grand nombre de personnes restant piégées sous les milliers de bâtiments effondrés.

La pluie et la neige, tombées à certains endroits en abondance, et la baisse attendue des températures vont rendre plus difficile la situation des personnes se retrouvant sans abri, ainsi que le travail des secours.

La gestion des soins aux survivants pourraient aussi s’avérer être une gageure.

«Les personnes qui ne peuvent pas rentrer chez elles vont se réunir et se rassembler dans des environnements collectifs, et cela posera aussi des risques particuliers si elles ne sont pas bien accueillies, s’il n’y a pas de chauffage, mais aussi à cause de la surpopulation», a dit Mme Smallwood, craignant la circulation de virus respiratoires.

La Turquie est située sur l’une des zones sismiques les plus actives du monde. Selon l’institut géologique danois, les secousses de ce tremblement de terre ont été ressenties jusqu’au Groenland.

17h41 « Profondément attristé », Joe Biden promet l’aide des États-Unis

Le président américain Joe Biden s’est dit lundi sur Twitter « profondément attristé par les pertes de vies humaines et la dévastation causées par le tremblement de terre en Turquie et en Syrie ».

« J’ai demandé à mes équipes de continuer à suivre la situation de très près, en coordination avec la Turquie, et de fournir toute l’aide nécessaire, quelle qu’elle soit », a-t-il également déclaré, alors que le bilan provisoire du tremblement de terre, dans les deux pays, dépasse désormais 2.300 morts.

Le président a indiqué plus tard dans un autre communiqué que les Etats-Unis avaient organisé une première aide humanitaire pour notamment accompagner les autorités turques.

« Nos équipes se déploient rapidement pour commencer à soutenir les efforts de recherche et de sauvetage de la Turquie et répondre aux besoins des personnes blessées et déplacées par le tremblement de terre », a déclaré Joe Biden.

« Les partenaires humanitaires soutenus par les États-Unis répondent également aux destructions en Syrie », est-il aussi précisé.

17h11 Damas demande l’aide de la communauté internationale

Le gouvernement syrien a pressé la communauté internationale de lui venir en aide après le séisme dévastateur dont l’épicentre était en Turquie voisine, et qui a fait plus de 800 morts à travers la Syrie, selon un bilan provisoire.

« La Syrie appelle les Etats membres de l’ONU (…) le Comité international de la Croix-Rouge et d’autres groupes humanitaires (…) à soutenir les efforts du gouvernement syrien pour faire face au séisme dévastateur », a déclaré le ministère syrien des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le chef de la diplomatie syrienne Fayçal Moqdad a exprimé la volonté de son pays de « faciliter toutes les (procédures) nécessaires aux organisations internationales pour qu’elles fournissent une aide humanitaire », lors d’une réunion lundi avec des représentants d’organisations internationales opérant à Damas.

Selon un bilan provisoire du ministère de la Santé, cité par l’agence officielle Sana, 461 personnes ont été tuées et 1.326 autres blessées dans les provinces d’Alep, Lattaquié, Hama et Tartous, sous contrôle du régime.

Dans les zones rebelles, les secouristes des Casques Blancs ont fait état de 390 morts et plus d’un millier de blessés, dans un autre bilan provisoire.

L’aide humanitaire dans les zones rebelles arrive généralement depuis la Turquie.

Des centaines de familles sont toujours sous les décombres dans plusieurs provinces. L’aide est ralentie par le large périmètre des zones sinistrées et des conditions climatiques difficiles.

Plus de 11 ans de guerre ont épuisé les capacités du pays à faire face à des catastrophes similaires, les combats ayant aussi limité la capacité des secours à opérer dans plusieurs régions du pays.

Le président syrien Bachar al-Assad, dont le pays est sous sanction depuis le début du conflit en 2011, a reçu les condoléances de la part de plusieurs chefs d’Etat, dont le président russe Vladimir Poutine.

La Grèce envoie des secouristes en Turquie

Un premier groupe de 21 secouristes grecs et de deux chiens de recherche a quitté lundi après-midi un aéroport militaire près d’Athènes pour se rendre dans les zones touchées par de violents tremblements de terre dans le sud-est de la Turquie. La protection civile grecque a annoncé. « La Grèce apportera son aide immédiatement », avait déclaré auparavant le chef du gouvernement grec, Kyriakos Mitsotakis.

La Grèce dispose d’équipes de secours (EMAK) ayant une grande expérience des zones sismiques, car le pays – comme la Turquie – connaît régulièrement des tremblements de terre. Les deux membres de l’OTAN s’étaient déjà entraidés lors de graves tremblements de terre en Turquie et en Grèce en 1999.

Athènes et Ankara se disputent depuis des décennies les droits souverains dans la mer Égée et la Méditerranée orientale. Les tensions avaient atteint un nouveau sommet au cours des trois dernières années.

16H35 Les secousses du séisme ressenties à Uccle

L’Observatoire royal de Belgique à Uccle a enregistré les secousses du tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie la nuit dernière, indique-t-il lundi.

La secousse et même les répliques ont été mesurées par les sismomètres de l’Observatoire. « Mais les gens en Belgique n’ont pas ressenti le séisme », explique Koen Van Noten de l’Observatoire royal de Belgique. « Le tremblement de terre était perceptible jusqu’à 200 à 300 km de son épicentre. En Belgique, on n’a donc rien senti. Les secousses n’ont été mesurées que par nos instruments ».

L’Observatoire enregistre quotidiennement des secousses dans le monde entier. Que celles de cette nuit aient été mesurées n’est donc pas exceptionnel. Au plus la magnitude d’un séisme est grande, au plus loin de l’épicentre on peut l’enregistrer. Dans le cas d’un séisme en Turquie, les sismomètres de Uccle peuvent le capter dès qu’il atteint une magnitude de 4 à 5. Un tremblement de terre de magnitude 2 à 3 se produisant aux Pays-Bas apparaîtra aussi sur les instruments de mesure de la station d’Uccle.

La première secousse, d’une magnitude de 7,8, s’est produite à 4h17 locales lundi (2h17 heure belge). Elle est survenue en Turquie dans le district de Pazarcik, dans la province de Kahramanmaras (sud-est), à 60 kilomètres environ à vol d’oiseau de la frontière syrienne, et à une profondeur d’environ 17,9 kilomètres. Des dizaines de répliques ont suivi, avant un nouveau séisme de magnitude 7,5, à 11h24 heure belge, toujours dans le sud-est de la Turquie, à 4 kilomètres au sud-est de la ville d’Ekinozu.

Le bilan humain conjoint, en Syrie et en Turquie, s’établit pour le moment à plus de 2.300 morts, des milliers de blessés et des dégâts matériels considérables.

16H21 Une minute de silence de l’Assemblée générale de l’ONU

L’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies (ONU) a observé lundi une minute de silence en hommage aux victimes du séisme qui a fait plus de 2.300 morts en Syrie et en Turquie.

« Nous comptons sur la communauté internationale pour aider les milliers de familles frappées par cette catastrophe, beaucoup d’entre elles ayant déjà un besoin urgent d’aide humanitaire dans des zones difficiles d’accès », a déclaré de son côté dans un communiqué le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres.

16H03 Poutine envoie des secouristes en Syrie et en Turquie

Le président russe Vladimir Poutine a indiqué lundi envoyer des secouristes en Turquie et en Syrie à la suite du séisme ayant fait plus de 2.300 morts, a annoncé le Kremlin après des entretiens avec les dirigeants des deux pays.

« Dans les prochaines heures, des secouristes du ministère russe des Situations d’urgence vont partir pour la Syrie », a indiqué la présidence russe après l’entretien entre MM. Recep Tayyip Erdogan a lui assuré, selon le Kremlin, qu’il ordonnait « aux organismes compétents de son pays d’accepter l’aide des secouristes russes ».

15H30 – Nouveau bilan provisoire

Le bilan, toujours provisoire, passe à 1.498 morts en Turquie. 810 morts et 2.315 blessés en Syrie.

Le total fait donc un bond à 2308 morts.

15H05 – La ville de Liège ouvre un registre de condoléances

La Ville de Liège a ouvert lundi un registre de condoléances en ligne à la suite du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie dans la nuit de dimanche à lundi, faisant plus de 2.000 morts, a indiqué le cabinet du bourgmestre. Un registre physique sera également accessible dès mardi à l’hôtel de Ville. La Ville de Liège comptant sur son territoire de nombreux ressortissants turcs et syriens, le bourgmestre Willy Demeyer a présenté ses condoléances au nom des collège et conseil communaux et exprimé le soutien de la ville aux populations gravement touchées par la catastrophe.

14H46 – Nouveau bilan provisoire

En Turquie : 1121 morts et 7634 blessés.

En Syrie : 812 morts et 1800 blessés.

Total du bilan provisoire : 1933 décès et 9434 blessés.

14H40 – Des rescapés livrent des témoignages glaçants

«On a cru que c’était l’apocalypse» Publié le lundi 6 Février 2023 à 14h40 Melisa Salman, 23 ans, journaliste locale à Kahramanmaras, la province où se trouve l’épicentre de deux puissants séismes qui ont frappé lundi le sud-est de la Turquie, n’avait jamais vu de secousses aussi fortes. «C’est une région sismique, on a donc l’habitude de secousses. Mais nous n’avons jamais vécu une chose pareille. On a cru que c’était l’apocalypse», raconte-t-elle à l’AFP, encore sous le choc, à propos du premier séisme de magnitude 7.8 qui a frappé le pays à 4H17 locales (1H17 GMT). Mais elle n’a pas pu quitter son appartement avant de pouvoir retrouver son chat, appeuré, parti se cacher. «Nous sommes dehors depuis 4h30 ce matin. Il pleut des cordes. Mais personne n’ose rentrer à cause de nouvelles secousses». Ceux qui avaient dans la matinée oser regagner leurs habitations en apparence intactes, ont du évacuer en panique lorsqu’est survenu un nouveau séisme de magnitude 7.5, à 10H24 GMT. Tulin Akkaya, à Diyarbakir, également dans le sud-est de la Turquie, en fait partie. La jeune femme d’une trentaine d’année a «vivement» ressenti les secousses, vivant au dernier étage de son immeuble dans le quartier de Kayapinar, à Diyarbakir. «Nous sommes sortis en panique. C’était presque le même que ce matin. J’ai tellement peur maintenant, je ne peux plus rentrer dans mon appartement, je ne sais pas ce qui va se passer». Les autorités ont enregistré plus de 50 répliques avant l’arrivée d’un deuxième puissant séisme. Malgré la terre qui ne ne cesse de trembler, les secours, souvant épaulés par des habitants, continuent de rechercher des victimes. Une fillette de 6 ans a ainsi pu être sauvée à Kahramanmaras après des heures de travail par des secouristes aidés par son père qui oeuvrait en manches courtes sous la neige. Trois enfants ont pu au total être sauvés des décombres de cet immeuble entièrement en ruines. D’autres victimes attendent d’être secourues. «J’ai pu sauver trois personnes en vie. Mais j’ai aussi porté deux corps. Je ne peux aller chez moi. Je reste au cas où ils auraient besoin de moi», dit Halis Aktemur, ouvrier de 35 ans qui est venu offrir son aide aux secouristes qui travaillent sur les ruines d’un immeuble à Diyarbakir. Les températures baissant à l’approche de la nuit inquiètent les habitants des régions touchées. Les salles de sport ou de mariage intacts accueillent des gens qui ne peuvent rentrer chez eux à Diyarbakir, a constaté un correspondant de l’AFP.

14H29 – Jan Jambon débloque 200.000 euros d’aide d’urgence

Le ministre-président flamand Jan Jambon a annoncé lundi libérer 200.000 euros d’aide d’urgence pour les victimes des tremblements de terre qui ont frappé ce lundi la Turquie et la Syrie.

Il s’agit de budgets tirés du portefeuille « politique extérieure » du ministre-président. Une aide complémentaire, si elle devait s’avérer nécessaire, devrait être examinée par l’ensemble du gouvernement.

14H16 – Un joueur professionnel turc a été retrouvé sans vie dans les décombres

Eyüp Türkaslan, gardien du Yeni Malatyaspor en deuxième division turque, est décédé ce lundi, dans le terrible séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie.

Son club de foot confirme la nouvelle. Son corps a été retrouvé sans vie ce lundi, dans les décombres.

13H53 – par T.L.

Séisme en Turquie: la Belgique peut-elle être frappée? Publié le lundi 6 Février 2023 à 13h50 Fabienne Collin, sismologue à l’Observatoire Royal de Belgique prévient : « Nous ne sommes pas à l’abri d’un gros séisme même si ce n’est pas monnaie courante chez nous ». « Notre pays à l’avantage de se situer sur une plaque tectonique », explique-t-elle, ce qui limite le risque de gros tremblements de terre, comme lors des récents événements en Turquie et en Syrie, zone qui se situe entre deux plaques. En Belgique, l’Observatoire Royal est chargé de surveiller l’activité sismique sur notre territoire. Elle a recensé 257 séismes en 2021 et 99 en 2022 : « De tels écarts peuvent s’expliquer par des relâchements, cela dépend aussi des endroits. En 2001, nous avons connu une séquence de 200 séismes dans le Brabant Wallon, certains ressentis mais la plupart n’ont pas été perçus », raconte Fabienne Collin. ➜ Retrouvez l’intégralité de notre article en bas de ce direct, ou ici.

13H50 – Nouveau bilan en Turquie et Syrie

Le nombre de morts suite aux tremblements de terre en Turquie s’élève à 1 014. 783 morts et 2.280 blessés en Syrie selon le nouveau bilan provisoire.

Le total s’élève désormais à 1797 morts.

12H39 – La Belgique compte ses citoyens sur place – (F. DE H.)

250 Belges environ vivent dans la région sinistrée (200 en Turquie et 50 côté syrien). Les Affaires étrangères belges sont actuellement occupées à prendre contact avec chacun d’entre eux (par téléphone et par mail), afin de s’assurer que tout va bien pour eux. Le travail est en cours… Pas de mort ni de blessé belges à déplorer à ce stade, mais tous les appels ne sont pas encore terminés, loin de là…

de videos

8 Belges (touristes) sont aussi renseignés comme se trouvant actuellement dans cette province sinistrée, ils s‘étaient inscrits sur travellersonline. On essaie aussi de les joindre.

Pour les familles inquiètes pour leurs proches, Les Affaires étrangères conseillent de former le 02/501.81.11. Il s’agit de la ligne d’urgence des Affaires étrangères. Les familles peuvent aussi y signaler la présence de leur proche (s’ils ne sont pas inscrits sur travellersonline).

Une équipe de B-Fast va-t-elle partir pour secourir les sinistrés (comme cela s’est fait pour les inondations au Pakistan ou plus récemment, en Ukraine) ? « Des réunions sont en cours pour étudier les besoins sur place et agir au mieux en partenariat avec les pays européens », répond Nicolas Fierens Gevaert, porte-parole du SPF Affaires étrangères.

12H34 – Les secousses ressenties jusqu’au Groenland !

Les secousses du puissant séisme ayant frappé le sud de la Turquie et la Syrie voisine, tuant 1.500 personnes dans les deux pays, ont été ressenties jusqu’au Groenland, a annoncé lundi l’institut géologique danois. « Les importants tremblements de terre en Turquie ont clairement été enregistrés sur les sismographes du Danemark et du Groenland », a indiqué à l’AFP la sismologue Tine Larsen.

Selon l’institut sismologique américain USGS, un premier séisme de magnitude de 7,8 est survenu en pleine nuit à 04H17 (01H17 GMT) dans le district de Pazarcik, dans la province de Kahramanmaras (sud-est), à 60 kilomètres environ à vol d’oiseau de la frontière syrienne, et à une profondeur d’environ 17,9 kilomètres. « Les ondes du séisme ont atteint le sismographe de l’île danoise de Bornholm (en mer Baltique) environ 5 minutes après le début de la secousse », a expliqué Mme Larsen.

« 8 minutes après le tremblement de terre, la secousse a atteint la côte est du Groenland, se propageant ensuite à travers tout le Groenland », a précisé la scientifique. En fin de matinée, un nouveau séisme de magnitude 7,5 a frappé le sud-est de la Turquie. « Nous avons enregistré les deux tremblements de terre – et beaucoup de répliques – au Danemark et au Groenland », a souligné la sismologue. Ce séisme est le plus important en Turquie depuis le tremblement de terre du 17 août 1999, qui avait causé la mort de 17.000 personnes, dont un millier à Istanbul.

12H31 – Le point sur l’aide internationale

L’UNION EUROPEENNE a activé son « mécanisme de protection civile », et « des équipes des Pays-Bas et de Roumanie sont déjà en route », selon le commissaire européen à la Gestion des crises, Janez Lenarcic. « Dix équipes de recherche et de secours en milieu urbain ont été rapidement mobilisées en provenance de Bulgarie, de Croatie, de France, de Grèce, des Pays-Bas, de Pologne, de Roumanie et de République tchèque », a-t-il précisé dans un communiqué. C’est dans ce cadre que la Bulgarie et la Roumanie envoient chacune deux avions emmenant une soixantaine de pompiers et sauveteurs, selon leurs autorités. Le Portugal s’est dit disposé à participer.

LA FRANCE est « prête à apporter une aide d’urgence aux populations », selon son président Emmanuel Macron, et « l’Allemagne va bien entendu envoyer de l’aide », dixit le chancelier allemand Olaf Scholz, tous deux sur Twitter.

L’ITALIE compte « mettre à disposition +ses personnels de+ la protection civile », a écrit son chef de la diplomatie, Antonio Tajani, sur le même réseau social.

L’ESPAGNE a « immédiatement mobilisé des effectifs et des drones » en partance pour Malatya, où se trouve le centre d’aide international, a fait savoir son ministre des Affaires étrangères, Jose Manuel Albares, sur Twitter.

Celui de la POLOGNE, Mariusz Kaminski, a annoncé par le même biais l’envoi de « 76 pompiers et huit chiens secouristes ».

LE ROYAUME-UNI est prêt à apporter son aide par tous les moyens possibles », a tweeté son Premier ministre, Rishi Sunak.

L’UKRAINE via son président Volodymyr Zelensky a déclaré sur Twitter que son pays en guerre était « prêt à fournir l’aide nécessaire pour surmonter les conséquences de la catastrophe ». Kiev est « prêt à envoyer un grand groupe de secouristes en Turquie pour aider à répondre à la crise », a précisé son chef de la diplomatie, Dmytro Kouleba, sur le même réseau.

LA RUSSIE via le président Vladimir Poutine a assuré que le pays se tenait prête à « apporter l’aide nécessaire » à la Turquie. Le ministre de la Défense Sergueï Choïgou a proposé à son homologue turc Hulusi Akar par téléphone « une aide médicale aux victimes », selon un communiqué du ministère. M. Poutine a par ailleurs exprimé à l’attention du président syrien Bachar al-Assad sa « tristesse » et proposé « toute l’assistance nécessaire » de Moscou.

L’INDE a décidé d’envoyer « immédiatement » des « équipes de recherches, de secours et médicales, ainsi que du matériel de secours », ont annoncé les autorités dans un communiqué. Le Premier ministre Narendra Modi avait assuré plus tôt sur Twitter que son pays était « prêt à offrir toute l’aide possible » à la Turquie, et « déterminé » à apporter au « peuple syrien », dans un second message, « aide et soutien en cette période difficile ».

L’ISRAEL via le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dit qu’« à la demande du gouvernement turc, j’ai ordonné à toutes les autorités de se préparer immédiatement à fournir une assistance médicale et des secours », a déclaré dans un communiqué. Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a toutefois laissé entendre à la presse que le départ de l’aide attendait encore le feu vert des autorités turques.

L’IRAN est prêt à fournir une aide immédiate à ces deux nations amies », a déclaré le président Ebrahim Raisi.

L’AZERBAIDJAN pays frère de la Turquie, a annoncé l’envoi immédiat de 370 secouristes, selon l’agence officielle turque Anadolu.

POUR L’ONU, Filippo Grandi, le chef du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), a tweeté que l’agence onusienne était « prête à fournir une aide d’urgence aux survivants par l’intermédiaire de ses équipes sur le terrain, dans la mesure du possible ».

12H30 – Nouveau bilan

Plus de 1.500 morts en Turquie et en Syrie

En Turquie, où se situe l’épicentre du séisme, au moins 912 personnes ont été tuées et plus de 5.385 blessées, dans sept différentes provinces, d’après les données communiquées par le président turc Recep Tayyip Erdogan qui a fait état de 2.818 immeubles effondrés.

Le bilan risque d’évoluer rapidement compte tenu du nombre d’immeubles effondrés dans les villes touchées, comme à Adana, Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir notamment et alors qu’un nouveau séisme, de magnitude 7,5, a frappé peu avant midi (HB) le sud-est de la Turquie.

À Iskenderun et Adiyaman, ce sont les hôpitaux publics qui ont cédé sous l’effet du séisme, survenu en pleine nuit à 4H17 locales (2H17 HB), selon l’institut sismologique américain USGS, à une profondeur d’environ 17,9 kilomètres.

12H04 – Un effondrement filmé en direct à la télévision

Un nouveau séisme, de magnitude 7,5, a frappé lundi le sud-est de la Turquie, a rapporté l’institut sismologique américain USGS, quelques heures après un premier tremblement de terre qui a tué plus de 1500 personnes en Turquie et en Syrie.

Un média local était en direct à la télévision lorsqu’un bâtiment s’est effondré. Les images ont donc été diffusées en direct.

Le séisme s’est produit à 10H24 GMT, à 4 km au sud-est de la ville turque d’Ekinozu, a précisé l’institut américain.

11H53 – Nouveau bilan Syrien

Le bilan provisoire des victimes du séisme ayant eu lieu avant l’aube et dont l’épicentre se situe en Turquie est monté à 592 morts dans le nord de la Syrie, selon le ministère de la Santé et des secouristes en zones rebelles.

Selon les chiffres du ministère de la Santé rapportés par l’agence de presse officielle Sana, 371 personnes ont été tuées et 1.089 blessées dans les zones gouvernementales. Les Casques blancs, des secouristes qui se trouvent en zones rebelles, ont fait eux état de 221 morts et 419 blessés, ajoutant que ce bilan était provisoire.

11H52 – L’Ukraine propose d’envoyer « un grand nombre de secouristes » en Turquie

L’Ukraine s’est dite prête lundi à envoyer un « grand nombre de secouristes » en Turquie pour participer aux opérations de recherches après un puissant séisme qui a fait plus de 1.000 morts dans ce pays et en Syrie voisine.

« L’Ukraine se tient prête à envoyer un grand nombre de secouristes en Turquie pour aider à faire face à la crise. Nous travaillons étroitement avec la partie turque pour coordonner leur déploiement », a déclaré sur Twitter le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kouleba.

11H40 – Un nouveau séisme frappe !

Une très forte réplique de magnitude préliminaire supérieure à 7 vient de secouer le sud de la Turquie il y a quelques minutes, selon une nouvelle source, confirmée par l’USGS.

11H14 – Le bilan passe à 912 morts

Le bilan ne cesse de s’alourdir. Il est passé à 912 morts et au moins 5.385 blessés, selon les données communiquées par le président turc Recep Tayyip Erdogan.

Selon lui, 2.818 immeubles se sont effondrés, ce qui laisse redouter des bilans encore plus lourds qui s’ajoutent aux centaines de morts en Syrie voisine.

Le bilan provisoire des victimes du séisme en Syrie, dont l’épicentre se situe en Turquie, est monté à 326 morts dans les zones gouvernementales, a rapporté l’agence de presse officielle Sana. « Le nouveau bilan provisoire s’élève à 326 morts et 1.042 blessés », a rapporté le ministre adjoint de la Santé syrien, cité par Sana

10H51 – Poutine présente ses condoléances

Le président russe Vladimir Poutine a présenté lundi ses condoléances aux dirigeants turc et syrien et assuré que Moscou était prêt à apporter son aide après le séisme ayant fait des centaines de morts en Syrie et en Turquie.

Selon un communiqué publié par le Kremlin, M. Poutine a présenté au dirigeant turc Recep Tayyip Erdogan ses « sincères condoléances » et a assuré que la Russie se tenait prête à « apporter l’aide nécessaire ». Dans un autre communiqué, adressé à Bachar al-Assad, il a exprimé sa « tristesse » et proposé « toute l’assistance nécessaire » de Moscou après cette catastrophe.

10H45 – L’UE enverra des secours en Turquie après le séisme, l’Otan et des pays sont au diapason

L’Union européenne a envoyé des équipes de secours en Turquie, frappée par un violent séisme.

« À la suite du tremblement de terre survenu ce matin en Turquie, nous avons activé le mécanisme de protection civile de l’UE. Le Centre de coordination des réactions d’urgence de l’UE coordonne le déploiement d’équipes de secours européennes. Des équipes des Pays-Bas et de Roumanie sont déjà en route », a tweeté le responsable européen. Cette aide répond à une demande de la Turquie, a précisé un porte-parole de la Commission.

L’Allemagne, l’Italie et la France ont offert leur aide aux populations des régions dévastées, de même que la Belgique, la Pologne, l’Espagne, Israël, la Suède, la Grèce et la Finlande.

« Nous suivons, bouleversés, les nouvelles du séisme dans la région frontalière entre la Turquie et la Syrie. Le nombre de morts ne cesse d’augmenter. Nous pleurons avec les familles et tremblons pour les personnes ensevelies », a notamment tweeté le chancelier allemand Olaf Scholz.

Le président français Emmanuel Macron a annoncé que la France était prête « à apporter une « aide d’urgence aux populations », réagissant aux « images terribles » d’un « tremblement de terre d’une force inédite ».

Le secrétaire-général de l’Otan, Jens Stoltenberg, a également écrit sur Twitter que la Turquie recevra le soutien de ses partenaires de l’organisation politico-militaire. Dans le même temps, le ministère russe des Situations d’urgence a promis deux avions de sauveteurs à la Syrie et à la Turquie, selon l’agence de presse russe TASS.

Un séisme de magnitude 7,8 a frappé lundi le sud de la Turquie et la Syrie voisine, faisant des centaines de morts dans les deux pays et de très importants dégâts selon de premiers bilans en constante évolution.

10H00 – Nouveau Bilan provisoire

Le séisme, dont l’épicentre se situe en Turquie, a fait au moins 386 morts et 988 blessés lundi dans le nord de la Syrie, selon des bilans provisoires communiqués par un média d’État et des secouristes en zone rebelle.

En Turquie, le bilan s’élève désormais à 284 morts.

9H52 – La France propose « une aide d’urgence »

La France est « prête à apporter une aide d’urgence aux populations » en Turquie et en Syrie après le violent séisme qui a tué des centaines de personnes dans les deux pays, a déclaré Emmanuel Macron.

« Des images terribles nous viennent de Turquie et de Syrie après un tremblement de terre d’une force inédite », a réagi le président français sur Twitter. « Nos pensées vont aux familles endeuillées. »

9H44 – Pas de victime recensée parmi les quelque 200 Belges enregistrés dans les régions touchées

Quelque 200 Belges sont enregistrés auprès du SPF Affaires étrangères dans les régions qui ont été frappées lundi par un violent séisme survenu dans le sud de la Turquie et la Syrie voisine, tandis que huit personnes ont indiqué qu’elles étaient actuellement en voyage dans les zones sinistrées. Les Affaires étrangères ne disposent pas d’information à ce stade sur d’éventuelles victimes belges, ont-elles indiqué à l’agence Belga.

Les Affaires étrangères sont en contact permanent avec les autorités locales par l’intermédiaire de leurs représentants diplomatiques présents en Turquie et en Syrie. L’Ambassade de Belgique à Ankara tentait lundi matin de contacter tous les ressortissants belges se trouvant dans les régions touchées.

Il est demandé à tous les Belges qui se trouvent dans les régions sinistrées et qui ne sont pas inscrits auprès des Affaires étrangères de le faire.

Le bilan des victimes du tremblement de terre de magnitude 7,8 survenu dans la nuit de dimanche à lundi ne cesse de s’alourdir. Le dernier bilan faisait état lundi matin de près de 600 morts dans les deux pays. Selon l’institut américain de géophysique (USGS), le tremblement de terre a frappé à 4h17 heure locale (2h17 heure belge), à une profondeur d’environ 18 kilomètres. L’épicentre se situe dans le district de Pazarcik, dans la province de Kahramanmaras (sud-est), à 60 km environ à vol d’oiseau de la frontière syrienne.

9H35 – L’Allemagne enverra de l’aide

L’Allemagne enverra de l’aide dans les régions victimes du violent séisme qui a frappé lundi le sud de la Turquie et la Syrie voisine faisant des centaines de morts, a déclaré le chancelier allemand Olaf Scholz.

« Nous suivons, bouleversés, les nouvelles du séisme dans la région frontalière entre la Turquie et la Syrie. Le nombre de morts ne cesse d’augmenter. Nous pleurons avec les familles et tremblons pour les personnes ensevelies. L’Allemagne va bien entendu envoyer de l’aide », a écrit le chancelier dans un message sur twitter.

9H24 – L’UE intervient

L’union européenne envoie des équipes de secours en Turquie, comme l’a annoncé lundi le commissaire européen à la gestion des crises Janez Lenarcic.

« À la suite du tremblement de terre survenu ce matin en Turquie, nous avons activé le mécanisme de protection civile de l’UE (…) Des équipes des Pays-Bas et de Roumanie sont déjà en route », a tweeté le responsable européen. Cette aide répond à une demande de la Turquie, a précisé un porte-parole de la Commission européenne.

9H10 – Le bilan en zone rebelle est connu

Il y aurait au moins 147 morts dans les zones rebelles selon les secouristes, qui font également état de plus de 340 blessés.

« Cent quarante-sept civils sont morts et plus de 340 blessés selon un bilan provisoire, dans la province d’Idleb et les environs d’Alep », dans le nord du pays, ont annoncé les Casques blancs sur Twitter, ajoutant s’attendre à une « hausse importante » du nombre de victimes, « des centaines de familles se trouvant encore sous les décombres ».

9h03 – Le bilan s’alourdit encore

Le bilan des victimes du puissant tremblement de terre qui s’est produit lundi à la frontière entre la Syrie et la Turquie s’alourdit de manière considérable au fur et à mesure que les services de secours des différentes régions des deux pays déblayent les décombres. Plus de 300 personnes sont mortes en Syrie tandis que 280 décès ont été rapportés en Turquie.

Au moins 284 personnes ont été tuées en Turquie et plus de 2.000 blessées, dans sept différentes provinces, d’après les premières données de l’agence gouvernementale de gestion des catastrophes (Afad) qui dénombre près de 1.800 immeubles effondrés.

9H01 – La Belgique fait offre d’aide à la Turquie

La Belgique est prête à offrir de l’aide à la Turquie, frappée cette nuit par un tremblement de terre dévastateur, a indiqué lundi la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib, sans encore détailler la nature de l’assistance possible.

« La Belgique suit de près la situation. Nous sommes solidaires de la population en Turquie et sommes prêts à offrir notre aide », a déclaré la cheffe de la diplomatie belge sur Twitter.

La ministre se dit « dévastée » par les pertes en vies humaines et présente ses condoléances aux familles endeuillées, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.

« Alors que le nombre de morts devrait s’alourdir, nos pensées vont également aux populations du nord de la Syrie et des autres régions touchées dans les États voisins, qui abritent de nombreux réfugiés et personnes déplacées », ajoute-t-elle.

Le bilan du violent séisme qui a frappé le sud-est de la Turquie lundi est passé à 284 morts et au moins 2.320 blessés, selon les données communiquées par le vice-président turc Fuat Oktay. Des dizaines de personnes ont également été tuées dans les zones rebelles du nord de la Syrie, selon des bilans toujours provisoires.

L’Union européenne, par la voix du Haut Représentant Josep Borrell, a également offert son aide.

8H50 – Le bilan s’alourdit

Au moins 500 personnes ont été tuées en Turquie et en Syrie, selon les autorités. Le bilan des victimes en Syrie du séisme, dont l’épicentre se situe en Turquie, s’est élevé à 237 morts et 639 blessés, a annoncé lundi le ministère syrien de la Santé.

En Turquie, le bilan est passé à 284 morts et au moins 2.320 blessés, selon les données communiquées par le vice-président turc Fuat Oktay. Selon lui, plus d’un millier d’immeubles se sont totalement effondrés, ce qui laisse redouter des bilans encore plus lourds.

Plus tôt ce matin :

Selon l’institut sismologique américain USGS, le tremblement de terre a eu lieu à 04H17 locales (01H17 GMT), à une profondeur d’environ 17,9 kilomètres.

Ce séisme est le plus important en Turquie depuis le tremblement de terre du 17 août 1999, qui avait causé la mort de 17.000 personnes, dont un millier à Istanbul. « Nous entendons des voix ici et là-bas. Nous pensons que peut-être 200 personnes se trouvent sous les décombres », a déclaré un secouriste dépêché devant un immeuble détruit de Diyarbakir, selon des images diffusées sur la chaîne NTV.

Selon l’Afad, le séisme survenu dans la nuit était d’une magnitude de 7,4 et d’une profondeur de 7 km. Les secousses, ressenties dans tout le sud-est du pays, ont également été ressenties au Liban et à Chypre, selon des correspondants de l’AFP. Des bâtiments ont été détruits dans de nombreuses villes du sud-est du pays, selon les images diffusées par les médias turcs, laissant redouter un bilan beaucoup plus lourd.

Un correspondant de l’AFP à Diyarbakir, grande ville du sud-est du pays, a vu un immeuble effondré, avec des secouristes à pied d’œuvre pour essayer de dégager des personnes des décombres.

Sur Twitter, des internautes turcs partageaient l’identité et la localisation de personnes prises au piège sous les décombres dans plusieurs villes du sud-est du pays.

Le maire de la ville d’Adana, Zeydan Karalar, a déclaré que deux immeubles de 17 étages et 14 étages avaient été détruits, selon la chaîne TRT. La seule piste de l’aéroport de Hatay, dans le sud de la Turquie, s’est ouverte lors du tremblement de terre.

Appel à l’aide internationale

« Toutes nos équipes sont en alerte. Nous avons émis une alarme de niveau quatre. C’est un appel y compris à l’aide internationale », a indiqué le ministre turc de l’Intérieur Süleyman Soylu sur la chaîne Haberturk. « Nos équipes sont en état d’alerte pour secourir les survivants », ont aussi affirmé les Casques Blancs syriens, des secouristes engagés dans les zones rebelles en Syrie, sur Twitter. 50 répliques ont été enregistrées en Turquie, selon l’Afad.

Le gouverneur de la province de Gaziantep a appelé les habitants à se rassembler dehors malgré le froid, tandis que le chef du Diyanet, l’organisme public turc chargé d’encadrer le culte, à appeler les Turcs dans le besoin à trouver refuge dans les mosquées.

Les secouristes turcs et la défense civile ainsi que les pompiers syriens étaient à l’œuvre lundi matin pour tenter d’extraire d’éventuelles victimes des décombres, selon les médias locaux. La Turquie est située sur l’une des zones sismiques les plus actives du monde.