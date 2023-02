Un temps froid mais ensoleillé en perspective pour débuter la semaine

En Ardenne et dans l’est de la Campine, des plaques de glace seront également possibles. Au fil des heures, la nébulosité deviendra variable sur l’ensemble des régions. Les maxima seront compris entre 1 degré en Hautes Fagnes, 5 ou 6 degrés dans le centre et des valeurs proches de 7 degrés dans l’ouest, sous un vent faible à modéré, qui soufflera de secteur nord-est.

En soirée, il fera sec et dans l’ensemble peu nuageux. Dans le courant de la nuit, le risque de brume et de brouillard augmentera dans l’ouest du pays. Les minima oscilleront entre 5 degrés en Haute Belgique et 1 ou 2 degrés en Basse Belgique. Le vent sera généralement faible, et en Ardenne modéré, de secteur est à nord-est.