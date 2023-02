Plaques de glace, brouillard, givre…: attention si vous prenez la route ce lundi matin, l’IRM place la Belgique en alerte jaune!

Ce matin, de faibles gelées toucheront plusieurs endroits dans l’intérieur du pays. Les conditions pourront donc être localement glissantes, que ce soit à cause de la présence de plaques de glace en Ardenne ainsi qu’en Campine et/ou de givre suite aux brumes et brouillards déjà présents ou qui pourront encore se former en ce début de matinée en Basse et Moyenne Belgique, indique l’IRM.

Ce risque semble toutefois plus limité sur l’ouest du pays.