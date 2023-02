Procès des attentats à Bruxelles: l’audience de lundi sera entièrement consacrée à Osama Krayem

L’entièreté de la journée sera consacrée au Suédois qui a renoncé à prendre le métro pour y déclencher une bombe. Jeudi, l’audience avait été totalement consacrée à l’accusé Bilal El Makhoukhi. Par manque de temps, le chapitre Ibrahim Farisi a dû être repoussé à cette semaine, il sera abordé mercredi.

Né le 16 août 1992 dans une famille suédoise d’origine palestinienne, Osama Krayem a une grande sœur et un petit frère. Une partie de la famille de son père vit en Syrie. L’ensemble de la famille est musulmane pratiquante, et parle arabe et suédois. Osama a, lui, aussi appris l’anglais et comprend quelque peu le français.